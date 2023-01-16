وسط إقبال كثيف.. الأوقاف: انعقاد فعاليات البرنامج التثقيفي للأطفال بالمساجد

شهدت المساجد على مستوى الجمهورية، إقبالًا كثيفًا وتفاعلًا غير مسبوق على البرنامج التثقيفي، حيث واصل الأئمة والواعظات عقد البرنامج التثقيفي للأطفال بالمساجد.

وأكد عدد من أولياء الأمور أن البرنامج التثقيفي يسهم في بناء ثقافة الطفل ويساعده على اكتساب هويته الاجتماعية، ليتعرف على قيم مجتمعه الذي يعيش فيه، ويلتزم بأفكاره وقيمه، ويمارس دوره ووجوده الاجتماعي من خلالها، كما يساهم في صقل الجانب الاجتماعي والثقافي في شخصية الطفل.

وأضافت الأوقاف أن هذا البرنامج يأتي في إطار استعادة المسجد لدوره في بناء الوعي، واستمرارًا لجهود وزارة الأوقاف في تكثيف الأنشطة التفاعلية بالمساجد، ومن منطلق إيمان وزارة الأوقاف بحق الطفل في الرعاية التامة والنشأة الكريمة، وأن حق الطفل لا يقف عند حدود الغذاء الصحي أو الرياضة اللازمة لصحة البدن، إنما يشمل جوانب عديدة، من أهمّها التربية على القيم والأخلاق والثقافة الرشيدة التي تتناسب مع مرحلته العمرية.

وعلى صعيد آخر يشارك الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في أعمال الملتقى الثالث للمؤتمر الأفريقي لتعزيز السلم، والذي يعقد بالعاصمة نواكشوط بدولة موريتانيا في الفترة من 17 إلى 19 يناير 2023م بعنوان: "ادخلوا في السلم كافة"، حيث يلقي وزير الأوقاف كلمة هامة في الجلسة الافتتاحية لأعمال المؤتمر ، وذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية بعمقها الأفريقي ، وحرصها على التعاون والتواصل مع جميع دول القارة ، وبخاصة في مجال نشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم الخاطئة عن ديننا الحنيف ، والعمل على إحلال السلام بمختلف دول القارة.



يذكر أن المؤتمر يعقد برعاية وتشريف الرئيس الموريتاني ، وقيادات الدولة الموريتانية ونخبة واسعة من وزراء الشئون الإسلامية بقارة أفريقيا بصفة عامة وغرب أفريقيا بصفة خاصة.