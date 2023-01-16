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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بناء على طلب روسيا .. مجلس الأمن يناقش استهداف أوكرانيا للكنيسة الأرثوذكسية

صدى البلد

يعقد مجلس الأمن غدا /الثلاثاء/ جلسة استماع خاصة تحت عنوان " أوكرانيا وتهديد السلم و الأمن الدوليين" وذلك بناء على طلب تقدم به مندوب روسيا الدائم في الأمم المتحدة فاسيلي نيبزييف لمجلس الأمن حيث أورد في طلبه ما يؤكد قناعة بلاده بأن الحكومة الأوكرانية تسعى إلى إلحاق الدمار بالكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية المرتبطة مذهبيا ببطريرك موسكو، مؤكدا أن ذلك يعد تهديدا للسلم و الاستقرار في العالم. 

كما تقرر أن يعقد مجلس الأمن غدا جلسة مشاورات خاصة عن عمل بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص، و تقرر أن يرأس أعمال الجلسة الممثل الخاص للأمين العام المكلف بمتابعة ملف حفظ السلام في قبرص السفير كولين ستيوارت الذي سيكون أيضا متحدثا رئيسا خلال الجلسة. 
 

مجلس الأمن روسيا الأمم المتحدة قبرص الحكومة الأوكرانية

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