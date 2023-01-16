عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

75 دقيقة.. تعادل إيجابي مثير بين الزمالك وبيراميدز بكأس مصر

صدى البلد

مرت 75 دقيقة من مباراة الزمالك وبيراميدز بالتعادل الإيجابي 1-1، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر.

سجل وليد الكارتي لاعب بيراميدز هدف التعادل في الدقيقة 55 من عمر المباراة عن طريق متابعة مميزة داخل منطقة الجزاء خدع بها رمضان صبحي جميع لاعبي الزمالك.

تفاصيل المباراة..

سجل حسام عبد المجيد الهدف عن طريق رأسية رائعة في الدقيقة 5 من عمر المباراة بعد تمرير زيزو ركنية رائعة من الجبهة اليسرى لفريق بيراميدز.

قبل هذه الكرة طالب لاعبي الزمالك من حكم المباراة احتساب ركلة جزاء بعد ملامسة الكرة يد أحمد سامي مدافع بيراميدز داخل منطقة الجزاء ولكن لم يحتسب الحكم خطأ.

توغل سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك بين لاعبي بيراميدز في الدقيقة 11 من عمر المباراة، ومر من علي جبر مدافع بيراميدز واعترضه جبر بخطأ في قانون الكرة يحتسب طرد، وهذا ما فعله الحكم.

وفي تغيير مبكر لفريق بيراميدز خرج عبد الله السعيد في الدقيقة 14 من عمر المباراة لضبط الملعب بعد طرد علي جبر وإستكمال المباراة بـ 10 لاعبين فقط.

وتعرض رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز لإصابة بدت خطيرة بسبب الآهات التي أصدرها، واستدعى حكم المباراة الجهاز الطبي الخاص بفريقه وخرج صبحي ولكن لم يستدعي الامر أكثر من ثواني حتى عاد للملعب مرة أخرى واستكمل المباراة.

أنقذ محمد عواد حارس مرمى الزمالك فريقه من هدف مؤكد، سدد وليد الكارتي صاروخية من مسافة بعيدة ولكن أوقفها عواد وابعدها عن مرماه.

 

ويضم تشكيل الزمالك:
حراسة المرمى: محمد عواد
خط الدفاع: عمر جابر - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي
خط الوسط : عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - إمام عاشور - أحمد مصطفى "زيزو"
خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه
ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي ومصطفى الزناري ومحمد عبد الشافي وسيف جعفر  ومحمد أشرف "روقا" ومصطفى شلبي ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وسيد عبد الله "نيمار" وسامسون أكينولا.


وجاء التشكيل بيراميدز كالتالي:
حراسة المرمى: أحمد الشناوي
الدفاع: أحمد فتحي - علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي.
الوسط: بلاتي توريه - عبد الله السعيد - رمضان صبحي - وليد الكرتي - إبراهيم عادل
الهجوم: فخري لاكاي
البدلاء: شريف إكرامي - أسامة جلال - كريم حافظ - عبد الله مجدي - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس - هشام محمد - إسلام عيسى - محمود صابر
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مليار دولار في الشهر.. اكتشاف ثروة مصرية جديدة من الغاز تنعش الاقتصاد

مثل مروان عطية| شوبير يصدم عشاق الزمالك في صفقة إيبوكا

عاجل.. استدعاء كهربا في قائمة الأهلي لمواجهة سموحة بـ الكأس

كهربا جاهز والأهلي خد قراره| حكاية خطاب أنهى الأزمة.. ماذا جاء به؟

رحيل نجم بيراميدز قبل مواجهة الزمالك اليوم

مفاجأة.. الأهلي يعير نجم الفريق للبنك الأهلي بالمجان.. تفاصيل

ترك المباراة | تصرف مفاجئ من عبدالله السعيد بعد استبداله أمام الزمالك..فيديو

انخفاض سعر الذهب في مصر وعيار 21 مفاجأة

ترشيحاتنا

هتتبصت وتروق.. حقيقة جوازة الحصان منصور من شوقية وسعدية |شاهد

قبل اندلاع الحرب بشهر.. تفاصيل زيارة مدير المخابرات الأمريكية السرية لـ أوكرانيا

أثناء مباراة ريال مدريد بالسعودية.. لاعبو برشلونة يطلبون الكبسة

عودة كهربا.. الأهلي يختتم تدريباته لمواجهة سموحة في الكأس

الغرف التجارية تزف بشرى عن أسعار السلع .. فيديو

أمر مقلق.. رئيس الشيشان يعلن الصراع في أوكرانيا حربا عالمية ثالثة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي للطعام الحار.. فوائد لن تتوقعها

لعب 14 دقيقة.. هل يواجه عبدالله السعيد مصير رونالدو بعد مغادرة الملعب؟

اكتشاف جديد في دهشور.. الأثريين تحتفل بعيدها الـ 16.. صور

شبيهة جورجينا.. شاهد| أجرأ إطلالات ريما العنزي المثيرة للجدل

فيديو

عاجل.. كهربا يشارك مع الأهلي رسميا.. ورد فعل مفاجئ من مرتضى منصور

مفيش لقاح ولا مضاد حيوي.. تحذير من الصحة بسبب الفيروس المخلوي| تغطية خاصة

تحذير عاجل من حالة الطقس.. سقوط أمطار غزيرة وثلوج على المدن الساحلية

مليش واسطة وبتعرض لمؤامرة .. فنان شهير يبعث رسالة لمحمد رمضان: أرجوك افتكرني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

نجاح البصرة.. "ضربة معلم"

نهى زكريا

مصر أقوى.. التاريخ يشهد

د.هادي التونسي

أسلوب حياة

إلهام أبو الفتح

في رباط إلى يوم الدين

المستشار أسـامة الصعيدي

ميكنة التقاضي بين الإنجاز والإنصاف

كريمة أبو العينين

الذاكرة والتاريخ

د. هشام فريد

من أهم أحداث عام 2022 .. توصيات COP27

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

اﻟﻤﺰﻳﺪ