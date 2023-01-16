تبديل نهاية العلاقات؟.. جماهير الزمالك تهتف لدعم عبد الله السعيد

دعم عدد من جماهير القلعة البيضاء عبد الله السعيد لاعب نادي بيراميدز بعد استبداله في مباراة الزمالك، اليوم الإثنين.

وساندت جماهير الزمالك عبد الله السعيد وهتفت له بعد استبداله خلال اللقاء "تعال عندنا".

وكان تفاعل رواد السوشيال ميديا مع خروج عبد الله السعيد ووصفه يتبديل "انهاء العلاقات".

وكان باتشيكو مدرب بيراميدز، استبدل عبد الله السعيد من أجل الدفع بـ أسامة جلال عقب طرد علي جبر مدافع بيراميدز.

ويضم تشكيل الزمالك:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: عمر جابر - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي

خط الوسط : عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - إمام عاشور - أحمد مصطفى "زيزو"

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي ومصطفى الزناري ومحمد عبد الشافي وسيف جعفر ومحمد أشرف "روقا" ومصطفى شلبي ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وسيد عبد الله "نيمار" وسامسون أكينولا.



وجاء التشكيل بيراميدز كالتالي:



حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: أحمد فتحي - علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي.

الوسط: بلاتي توريه - عبد الله السعيد - رمضان صبحي - وليد الكرتي - إبراهيم عادل

الهجوم: فخري لاكاي

البدلاء: شريف إكرامي - أسامة جلال - كريم حافظ - عبد الله مجدي - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس - هشام محمد - إسلام عيسى - محمود صابر