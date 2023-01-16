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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين لن ينتصر.. بريطانيا تكشف عن مستوى جديد من الدعم لـ أوكرانيا

بريطانيا وأوكرانيا
بريطانيا وأوكرانيا

قال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، يوم الاثنين إن أوكرانيا بحاجة إلى «مستوى جديد من الدعم» لطرد القوات الروسية من أراضيها، بعد الإعلان عن التبرع بدبابات القتال الرئيسية للبلاد.

وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس في مجلس العموم: «الرئيس بوتين لا يمكن أن يفوز، لكن متأكد بنفس القدر من أنه يستطيع الاستمرار في ممارسة هذا العنف الوحشي والمعاناة الإنسانية حتى يتم طرد قواته من مواقعها الدفاعية وطردها من البلاد”.

دعم أوكرانيا بـ الدبابات

وأضاف: “يتطلب ذلك مستوى جديدا من الدعم، القوة القتالية التي لا تتحقق إلا من خلال مجموعات من سرايا دبابات القتال الرئيسية التي تعمل جنبا إلى جنب مع مجموعات المدفعية التابعة للفرق، والمزيد من النيران الدقيقة العميقة، مما يتيح استهداف اللوجستيات الروسية وعقد القيادة على مسافة أكبر”.

وقال والاس إن المملكة المتحدة سترسل «سرية من دبابات تشالنجر 2، مع مركبات استعادة وإصلاح مدرعة» إلى أوكرانيا.

ووصفها بأنها “أهم حزمة من القوة القتالية حتى الآن لتسريع النجاح الأوكراني”.

المملكة المتحدة تعلن إرسال سرب دبابات إلى أوكرانيا

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وقال والاس إن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إرسال دبابات القتال الغربية الرئيسية إلى أوكرانيا.

وأضاف وزير الدفاع: «ستساعد حزمة اليوم في تسريع إنهاء احتلال بوتين وكل وحشيته، وضمان أن تحتفظ أوكرانيا في عام 2023 وما بعده إذا لزم الأمر، بزخمها، بدعم من المجتمع الدولي».

وقال إن بريطانيا سترسل إلى أوكرانيا مدفعية ذاتية الدفع من طراز AS-90 ، و 'مئات المركبات المدرعة والواقية'.

بريطانيا أوكرانيا المملكة المتحدة بوتين القوات الروسية روسيا

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