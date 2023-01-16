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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نائب التنسيقية: عمل لجنة العفو الرئاسي قوة دفع للحوار الوطني

النائب طارق الخولي،
النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة العفو الرئاسي

قال  طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة العفو الرئاسي، إنه يشعر بسعادة بالغة مع خروج قائمة جديدة من المحبوسين احتياطيا، ويكون يوم عيد وفرحة بالنسبة له لأنه مرتبط بما يأتيه من ردود أفعال من ذوي المفرج عنهم.

وأضاف "الخولي"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "cbc"، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، أنه ينتابه مشاعر كبيرة وضخمة من السعادة، وينسى فترات التعب والجهد التي يسعوا من خلالها لإتمام المهمة المكلفين بها من قبل الرئيس السيسي والقدرة على إتمام هذه المهمة على أكمل وجه.

وأشار إلى أن هذه المهمة لها جانب إنساني عظيم وبالغ الأهمية من فلسفة وجود لجنة العفو الرئاسي، ووجود إرادة في خلق حالة من التسامح داخل المجتمع وإعطاء رسائل طمأنة لكل الأطراف، في حين أن الدولة تقود الحوار الوطني.

 

 قوة دفع لحالة الحوار الوطني

وأوضح أنه يعتبر عمل لجنة العفو قوة دفع لحالة الحوار الوطني والقدرة على أن كل الأطراف تستطيع أن تصل إلى ما هو أفضل سواء على الشق السياسي أو الاقصادي أو الاجتماعي.

طارق الخولى العفو الرئاسي مجلس النواب الرئيس السيسي تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين مكالمة هاتفية

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