عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ابن كريمة مختار: احتفاء جوجل بذكرى ميلاد والدتي فخر لنا جميعا

احتفاء جوجل بكريمة
احتفاء جوجل بكريمة مختار

علق شريف الدمرداش ابن الفنانة كريمة مختار، على احتفاء جوجل بذكرى ميلاد الفنانة الراحلة كريمة مختار.

 

txt

معتز الدمرداش: احتفال جوجل بذكرى ميلاد والدتي كريمة مختار فخر كبير لي

txt

لماذا احتفى جوجل بالممثلة المصرية كريمة مختار؟

وقال  شريف الدمرداش في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :" لم نتوقع أن يحتفي جوجل بذكرى ميلاد كريمة مختار ".

 

 وأضاف شريف الدمرداش :" ما حدث يؤكد أن مصر محل أنظار العالم وهذا الأمر فخر لنا جميعا ".

 

 وتابع شريف الدمرداش:" الفنانة كريمة مختار كانت تعشق الإدارة المصرية الحالية بشكل كبير ".

 

ويذكر أن محرك البحث العالمي جوجل احتفى بذكرى ميلاد الفنانة الراحلة كريمة مختار بتغيير شكل محرك البحث ووضع صور كريمة مختار عليه.

كريمة مختار الدمرداش جوجل شريف الدمرداش اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز يتأهل.. أول رد فعل من خالد الغندور عقب خسارة الزمالك

عدم ارتداء حزام الأمان للسائق ومن بجواره.. مخالفات يسجلها الرادار.. تعرف عليها

إلغاء نتائج الأهلي.. الفقرة 8d من لوائح الفيفا تصدم كهربا بالدوري

اشحن الكارت تجيب عيش.. التموين تزف بشرى للمواطنين

ترك المباراة | تصرف مفاجئ من عبدالله السعيد بعد استبداله أمام الزمالك..فيديو

بشرى لـ لاعبي الأهلي قبل مواجهة سموحة في نصف نهائي كأس مصر

أحمد شوبير يفجر مفاجأة جديدة عن مشاركة كهربا مع الأهلي أمام سموحة

انخفاض سعر الذهب في مصر وعيار 21 مفاجأة

ترشيحاتنا

مرتضى منصور لـ فيريرا: اتقي ربنا.. وأنت سبب رحيل أسامة نبيه

55 جنيها لـ البيضاء.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 17 يناير

وزير الخارجية الإيراني يزور تركيا لإجراء محادثات بشأن سوريا| تقرير

آيات لمنع الحسد والعين.. 5 أمور شرعية من الإفتاء للوقاية

رئيس النواب الليبي يكشف سبب الخلاف فى القاعدة الدستورية

اشتري قبل الزيادة.. انخفاض أسعار الذهب الآن ومفاجأة في عيار 21

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو مش عارفة تشتري الذهب اتصوري معاه.. صفحة تثير الجدل على فيسبوك

فستان قصير.. رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة ملفتة

طريقة تحضير بان كيك زي المحلات

شرب القهوة على الريق.. يصيبك بأمراض خطيرة

فيديو

تفاصيل القبض على أخطر زعماء المافيا في إيطاليا/ فيديو جراف

صدمة الكاف.. سر استبعاد الزمالك من دوري السوبر الإفريقي .. شاهد

المياه مقطوعة .. ماذا يحدث في الشيخ زايد؟

مقدم 70 ألف جنيه.. كل ما تريد معرفته عن شقق الإسكان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

عمر الأحمد

نجاح البصرة.. "ضربة معلم"

نهى زكريا

مصر أقوى.. التاريخ يشهد

د.هادي التونسي

أسلوب حياة

إلهام أبو الفتح

في رباط إلى يوم الدين

المستشار أسـامة الصعيدي

ميكنة التقاضي بين الإنجاز والإنصاف

كريمة أبو العينين

الذاكرة والتاريخ

د. هشام فريد

من أهم أحداث عام 2022 .. توصيات COP27

اﻟﻤﺰﻳﺪ