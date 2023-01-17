ابن كريمة مختار: احتفاء جوجل بذكرى ميلاد والدتي فخر لنا جميعا

علق شريف الدمرداش ابن الفنانة كريمة مختار، على احتفاء جوجل بذكرى ميلاد الفنانة الراحلة كريمة مختار.

وقال شريف الدمرداش في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :" لم نتوقع أن يحتفي جوجل بذكرى ميلاد كريمة مختار ".

وأضاف شريف الدمرداش :" ما حدث يؤكد أن مصر محل أنظار العالم وهذا الأمر فخر لنا جميعا ".

وتابع شريف الدمرداش:" الفنانة كريمة مختار كانت تعشق الإدارة المصرية الحالية بشكل كبير ".

ويذكر أن محرك البحث العالمي جوجل احتفى بذكرى ميلاد الفنانة الراحلة كريمة مختار بتغيير شكل محرك البحث ووضع صور كريمة مختار عليه.