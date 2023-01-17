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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

" فطر الترفاس" بمطروح يظهر مع الأمطار ويباع بآلاف الجنيهات

الترفاس
الترفاس

تجود صحراء مطروح دائما بخيراتها من الطبيعة لتقدم لنا العديد من الاعشاب الطبيعية والتي تعالج العديد من الأمراض.

الأمطار سر الترفاس
ومع سقوط الأمطار وظهور البرق والرعد يظهر بصحراء مطروح فطر الترفاس الذي يعد من أجود أنواع الفطريات الطبيعة ويتهافت عليه أبناء الدول العربية، نظرا لقيمته الغذائية العالية بالإضافة أنه يدخل في صناعة العديد من الأدوية.

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ما هو الترفاس
الترفاس أحد الفطريات التي تنمو في باطن أرض الصحراء بسبب تساقط الأمطار الغزيرة وتظهر على أعماق بسيطة ولا تظهر لها أجزاء فوق سطح الأرض على الإطلاق فلا ورق ولا زهر ولا جذر لها.
أسماء الترفاس
يقول الشيخ شريف العمامي صاحب أحد محال العطارة بمدينة مرسي مطروح أن الترفاس من أهم ما تجود به الطبيعة والذي يعرف بالكمأة ويعرف في السعودية بالفقع وفي بعض البلاد بشجرة الأرض أو بيضة الأرض أو بيضة البلد أو العسقل أو بيضة النعامة. أو نبات الرعد.

الترفاس مقوى جنسي
وأوضح أن الكمأة أو الترفاس له قيمة غذائية وطبية كبيرة فعندما تم تحليل مادته تبين أنه يحتوي على نسبة بروتين ومواد نشوية ودهون كما يحتوي على نسب من الفيتامينات والحديد والفسفور والكالسيوم وجميع هذه المكونات تجعله مقويا جنسيا طبيعيا خاليا من المواد الكيميائية.

الترفاس وأمراض العيون
وأشار الشيخ شريف أن ماء الترفاس أو الكمأة تعد مضادا حيويا مهما ضد البكتيريا وتعالج العديد من أمراض العيون وكان العرب قديما يستخدمونه في علاج المياه البيضاء والزرقاء والرمد الربيعي.
مشيرا يكفي أن النبي -صلى الله عليه وسلم-    قال إن "الكمأة من المن ومائها شفاء للعين".

أنواع الترفاس
وقال العمامي إن الترفاس منة عدة أنواع مثل الخلاصي ولونه أحمر والزيدي ولونه يميل إلى البياض وحجمه كبير قد يصل إلى حجم البرتقالة الكبيرة، والجبل ولونه أسود إلى محمرة وهو صغير جدا، ومنه الأحمر وهو فقع نادر مرتفع الثمن ومنه للهوبر ولونه أسود وداخله أبيض وهو أردأ أنواع الكمأة، ويظهر قبل ظهور الكمأة الأصلية وهو يدل على أن الكمأة ستظهر قريبا. 

الترفاس بالدولار
وأضاف أن الأسواق التي تبيع ثمرة فطر الترفاس الصحراوية أسواقا من نوع خاص لأنه يقبل عليها التجار والعرب وفي أوروبا، ويباع بالدولار حسب العرض والطلب ويتم تصديره للخارج فور استخراجه من الأرض لافتا أن دول أوربا يستخدمونه في بعض العقاقير الطبية بينما يستخدم في البلاد العربية كمقوى.

طعم مميز
. وأضاف أن الترفاس له طعم مميز، وهو لذيذ الطعم وله رائحة عطرية، ويتم طهية كالبطاطس أو تناوله مشوي.

قلة الترفاس
وأشار العمامي إلى أن الأعوام الخمس الأخيرة قل وجود هذا الفطر نتيجة لقلة سقوط الأمطار بالإضافة إلى زيادة البحث عنه وإخراجه من الأرض بشكل عشوائي مما قلل وجوده عاما بعد الآخر.

الترفاس المطهى
الترفاس
الترفاس
الترفاس 
الترفاس 

 

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