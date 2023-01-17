محمد مصطفى ميدو: الإعلام دبح أسوان ببداية الدوري.. ورُشِّحت للعب في الزمالك

أشاد محمد مصطفى ميدو، لاعب نادي أسوان، بالنتائج التي حققها أبناء الجنوب تحت قيادة المدير الفني ، أيمن الرمادي.

وقال محمد مصطفى ميدو، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" أيمن الرمادي قدم نتائج مميزة مع أسوان، بعد رحيل الكابتن ربيع ياسين، وقادنا لمنتصف الجدول".

وأضاف :" الاعلام دبح أسوان بعد التعثر في أول 3 مباريات بالدوري، لكن الأمور اختلفت تماما بعد ذلك، الجميع الآن أصبح ينتظر مباريات أسوان لمتابعتنا خاصة بعد الفوز على الزمالك".

وتابع :" لعبت أمام الزمالك، ولكنني لم أشارك في مباراة الأهلي بسبب إصابتي بآلام في العضلة الضامة أثناء التسخين".

واختتم :" لعبت في ناشئين نادي الزمالك، وكان هناك احتمالية للعودة عندما انتقلت للترسانة في عام 2018 لكن المفاوضات كانت غير رسمية".