موقف غريب.. رجل يحمل حقيبة مليئة بالثعابين في الهند| فيديو

وفقًا لتقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية، تسبب لدغات الثعابين في وفاة ما بين 81 ألفا وحتى 138 شخصا كل عام، ولكن هذا ما لم يفكر به رجل هندي الذي ظهر في فيديو وهو يحمل حقيبة مليئة بالثعابين.

تعتبر الثعابين من الحيوانات الخطيرة، التي تزحف بالقرب منا في صمت، وتهاجم ضحيتها بأنيابها السامة، في غمضة عين.

ومع ذلك، على عكس غالبية السكان، يقوم بعض الناس بتربية الثعابين كحيوانات أليفة، دون خشية منها.

حقيبة مليئة بالثعابين في الهند



وثَّق أحد مقاطع الفيديو المتداولة، رجلاً في الهند، وهو يخرج العشرات من الثعابين من حقيبة يحملها؛ مما سيجعلك بالتأكيد تشعر بالذعر إذا كنت ضعيف القلب.

بدأ المقطع بظهور رجل في إحدى الغابات، يحمل معه حقيبة خضراء اللون، مصنوعة من الخيش، ثم يقلبها؛ لتسقط منه مجموعة من الثعابين بأعداد كبيرة، تلتف حول بعضها على الأرض في مشهد مرعب.

https://www.instagram.com/reel/CnXeCdhBYjh/?igshid=YmMyMTA2M2Y=