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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| ذكرى ميلاد دلال عبد العزيز.. ووفاة فاتن حمامة.. ونقل والد مي فاروق للمستشفى

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد، العديد من الأخبار العالمية والمحلية المهمة عن فاتن حمامة  ودلال عبد العزيز.

مروان موسى على عرش الموسيقى الأفريقية بعد «الهاتريك»


حصل الفنان المصري مروان موسى على أكبر 3 جوائز لموسيقى الشباب في أفريقيا.


في ذكرى وفاة فاتن حمامة.. عدد زيجاتها ومحطات من مشوارها الفني

تحل اليوم ذكرى وفاة فاتن حمامة، سيدة الشاشة العربية، والتي تركت بصمتها الفريدة ومشوارا فنيا زاخرا، حتى أصبحت مدرسة يدرس من خلالها الفن المصري، كما أصبحت إحدى أهم ممثلات السينما المصرية على مدار التاريخ.

في ذكرى ميلاد دلال عبد العزيز.. أول لقاء لها مع سمير غانم

تحل اليوم ذكرى ميلاد الراحلة دلال عبد العزيز  والتي ولدت  فى 17 يناير عام 1960 بمدينة الزقازيق فى محافظة الشرقية.

مي فاروق تكشف تطورات حالة والدها بعد نقله للمستشفى

أعلنت الفنانة مي فاروق، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن تعرض والدها لأزمة صحية، مطالبة من الجمهور الدعاء له قائلة: «أرجوكم كلكم ادعوا لأبويا كتير، تعبان جدًا واتنقل المستشفى.. أرجوكم ادعوا له.

فاتن حمامة دلال عبد العزيز

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