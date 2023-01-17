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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مي فاروق تكشف تطورات حالة والدها بعد نقله للمستشفى

مي فاروق
مي فاروق

أعلنت الفنانة مي فاروق، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن تعرض والدها لأزمة صحية، مطالبة من الجمهور الدعاء له قائلة: «أرجوكم كلكم ادعوا لأبويا كتير، تعبان جدًا واتنقل المستشفى.. أرجوكم ادعوا له.

ونشرت مي فاروق صورة تجمعها بوالدها وعلقت عليها قائلة: «جمهوري العزيز.. والدي الغالي كل ما لي في الدنيا في حالة صحية حرجة؛ ففضلًا وليس أمرًا برجاء الدعاء له بأن يمن عليه الله بشفاء لا يغادر سقمًا.. فليس لنا سواك يا أرحم الراحمين».

حفل مي فاروق :

أحيت الفنانة مى فاروق حفلا غنائيا ضخما ضمن احتفالات موسم الرياض بحضور عدد كبير من جمهورها هناك.

وقدمت مي خلال الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أغانيها بالإضافة إلى مجموعة من أغاني زمن الفن الجميل لأم كلثوم وهي الأغاني التى تفاعل معها الجمهور وظل يرددها طوال الحفل.


مي فاروق تكشف عن سنها الحقيقي
وكشفت الفنانة مي فاروق عن سنها الحقيقى خلال حلولها ضيفة على برنامج سبوت لايت مع الإعلامية شيرين سليمان قائلة أنا عندي 40 سنة .

وأضافت مى فاروق خلال حوارها ببرنامج "SPOT LIGHT" المذاع على قناة صدى البلد،  أنها فى منتصف العمر، ولا تخجل من الإفصاح عن عمرها، وأن الجميع يعلم عمرها الحقيقي.

وتحدثت عن الحفلات المقبلة لها، وقالت عندي حفلة فى السعودية والكويت وسلطنة عمان و الشارقة". ولفتت إلى أنها تتمنى أن يكون لها حفلات بشكل مستمر، ويصبح لها ألبوم أغاني، مؤكدة أنها لا تستطيع تحمل تكلفة إنتاج الأغانى، ولكن تسعى لعمل ذلك.

مي فاروق الفنانة مى فاروق والد مي فاروق

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