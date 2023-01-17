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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مروان موسى على عرش الموسيقى الأفريقية بعد «الهاتريك»

صدى البلد

حصل الفنان المصري مروان موسى على أكبر 3 جوائز لموسيقى الشباب في أفريقيا، من مهرجان أفريما All Africa Music Awards الذي أقيم في العاصمة السنغالية، داكار، مساء الأحد الماضي.  
وحصد مروان وحده على جوائز “أفضل مغني راب وكاتب كلمات، أفضل فنان هيب هوب، وأفضل فنان صاعد”. وجاءت الجوائز الثلاث بعد منافسة قوية مع أكبر مطربي القارة.

شهدت المسابقة ترشيح فنانين آخرين من مصر، مثل ويجز وفريق كايرو كي وفريق ديسكو مصر وروبي وأحمد سعد وعلي لوكا وغيرهم لفروع أخرى من المسابقة، ولم يحصل أي منهم على جائزة.

كان مروان قد بدأ عام 2022 بعدة أغنيات منفردة، قبل أن يصدر ألبوم "بيني وبينك" في عيد الحب، وأشهر أغنياته "ألومك"، و"يا سلام" التي حققت نجاحا كبيرا خاصة بعد "ريميكس الوايلي" للأغنية.
وفي الشهر نفسه أصدر ألبوم "كازا كايرو" بالتعاون مع فنانين من المغرب.

ثم قدم مروان في نهاية الصيف 2 من أجمل ألبوماته، وهما "عقد احتراف" و"فلوريدا دارك مود". وحققت بعض أغنيات الألبومين نجاحا ساحقا، مثل "حدوته ألماني"، "بطل عالم".

حفلات مروان موسى


وشهد عام 2022 عدة حفلات لمروان موسى في مصر والخارج، كان أكبرها بملعب الهوكي في استاد القاهرة، كما غنى في دبي ولندن وبرلين، كما سبق له التعاون مع مطربين أفريقيين ضمن مشروع "استوديو كوكاكولا".

مروان موسى الفنان المصري مروان موسى الهاتريك حفلات مروان موسى

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