رئيس جامعة كفر الشيخ يعلن نتيجة مسابقة المبادرات المجتمعية المؤهلة لـ «إبداع 11»

أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، نتيجة مسابقة المبادرات المجتمعية المؤهلة لـ «إبداع 11» بالجامعة، والتي نظمتها إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، بإشراف الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتنفيذ الدكتور رشدي العدوى منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور هناء طنطاوي مدير إدارة النشاط الاجتماعي.



وصرح رئيس الجامعة بأن مبادرة "صحة طفلك بوعيك" فازت بالمركز الأول بمشاركة الطلاب هاجر طارق السقا كلية العلاج الطبيعي الفرقة الخامسة، هاجر سعد مصطفى كلية العلاج الطبيعي الفرقة الخامسة، محمد مسعد عويضة كلية العلاج الطبيعي الفرقة الخامسة، مسعد كمال محمد كلية الطب البشري الفرقة الثانية، محمد وديع بدوي كلية العلاج الطبيعي الفرقة الرابعة.



وجاءت في المركز الثاني مبادرة "اتحاد البيطريين لحماية الحيوان VUAP" بمشاركة الطلاب محمد خالد حسان عبد العال كلية الطب البيطري الفرقة الخامسة، محمد رفعت كمال عبد العال كلية الطب البيطري الفرقة الخامسة، السيد شعبان عبد الوهاب عليوة، كلية الطب البيطري، الفرقة الثالثة، عبد الرحمن جمال جمال الدين مصطفى كلية الطب البيطري الفرقة الثانية.



وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ، أنه يشترط تكون المبادرة نابعة من احتياجات المجتمع المحلي وذات عائد على المجتمع والبيئة، بشكل يتماشى مع اتجاهات رؤية واستراتيجية مصر 2030 بما يضمن تقديم حلول قابلة للتطبيق لإحدى القضايا أو المشكلات التي تواجه المجتمع، كما يسمح بقبول المبادرات الناشئة التي قدمت خطوات أولية في سبيل تحقيق المبادرة المقدمة.



وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، وجوب تميز المبادرة وحداثتها، وجود أهداف كمية يمكن قياسها، قابلية المبادرة للتنفيذ وقياس الأثر مكانة العمل التطوعي في المبادرة، مردود المبادرة في معالجة المشكلات المجتمعية، العرض والتقديم بالمبادرة.

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