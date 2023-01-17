فتح باب القبول بالجامعات الخاصة والأهلية للفصل الدراسي الثاني .. الأولوية لأسبقية التقدم والأعلى مجموعًا .. والتعليم العالي : سوف نلتزم بالأعداد المقررة لكل تخصص

تفاصيل القبول في تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية بالترم الثاني

أولوية القبول بتنسيق الترم الثاني لأسبقية التقدم والأعلى مجموعًا

التعليم العالي :

سوف نلتزم بالأعداد المقررة لكل تخصص علمي بكافة الجامعات الخاصة والأهلية

على الجامعات التي لا ترغب في استقبال طلاب جدد الإعلان عن ذلك

وافق الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على فتح باب القبول بالجامعات الخاصة والأهلية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022/2023 بدءًا من يوم السبت المُقبل الموافق 21/1/2023 على أن ينتهي التقدم يوم الخميس الموافق 9/2/2023.

قال الدكتور محمد حلمي الغُر أمين مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية والقائم بعمل أمين مجلس فروع الجامعات الأجنبية، إن التقدم في تنسيق الترم الثاني يشمل كافة الجامعات الخاصة والأهلية، مشيرا إلى أن التقدم لهذه الجامعات يكون مباشرة من خلال بوابة الجامعة الإلكترونية، وفي حال قبول الطالب، فعليه التقدم بكافة مستنداته الورقية للجامعة.

وأكد " الغر " لـ" صدى البلد " أن التقدم يكون على الأماكن الشاغرة بتلك الجامعات، وعلى الكليات القائمة بالفعل، موضحًا أن التقدم سيكون وفقًا للحدود الدُنيا المعمول بها في الفصل الدراسي الأول، وأن الأولوية في القبول لأسبقية التقدم، والأعلى مجموعًا.

قال الدكتور محمد حلمي الغُر أمين مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية والقائم بعمل أمين مجلس فروع الجامعات الأجنبية، إن نظام القبول بالجامعات الأهلية الأربع (الملك سلمان الدولية، الجلالة، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة) يعتمد على حساب المجموع الاعتباري للطالب، والذي يتم احتسابه من خلال مجموع الطالب في الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة.

وأضاف " الغر " لـ" صدى البلد " أن درجات الاختبار الإلكتروني (70% من مجموع الثانوية العامة أو ما يعادلها + 25% للاختبار المعرفي وفقًا لكل قطاع+5% لاختبار التفكير النقدي) وذلك بعد إجراء اختبارات القبول، من خلال مكتب القبول الخاص بتلك الجامعات.

وأكد الغُر أنه في حالة رغبة الطالب في تغيير جهة اختياره، فعلى الجامعة المسجل بها، القيام بإلغاء تسجيله من على النظام الإلكتروني، حتى يتسنى قبوله بجامعة أخرى.

وقد أكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة إلى أنه على الجامعات التي لا ترغب في استقبال طلاب جدد خلال الفصل الدراسي الثاني الإعلان عن ذلك عبر صفحاتها الرسمية، موضحًا أن سوف يتم الالتزام بالأعداد المقررة لكل تخصص علمي بكافة الجامعات الخاصة والأهلية.

وأضاف " عبد الغفار " أنه جامعات مصر المعلوماتية، والإسكندرية الأهلية، والإسماعيلية الأهلية، وشرق بورسعيد الأهلية، والزقازيق الأهلية، وجنوب الوادي الأهلية، أبدت عدم رغبتها في قبول طلاب جُدد بالفصل الدراسي الثاني .

وجاء الحد الأدنى للقبول بـ تنسيق الجامعات الخاصة 2022 كالتالي:

كليات الطب 82%.

كليات طب الأسنان 80%.

كليات العلاج الطبيعي 78%.

كليات الصيدلة 74%.

كليات الطب البيطري 70%.

كليات الهندسة 68%.

كليات الحاسبات 62%.

كليات التمريض 55%.

كليات الإعلام 55%.

كليات الآداب 55%.

كليات التربية 55%.

كليات العلوم الصحية التطبيقية 55%.

كليات الإدارة والاقتصاد 55%.

كليات العلوم السياسية 55%.

كليات العلوم السنيمائية 55%.

كليات التكنولوجيا الحيوية 55%.

كليات الفنون التطبيقية 55%.

كليات الحقوق والدراسات القانونية 55%.

كليات الزراعات الصحراوية 55%.

كليات السياحة والفنادق 55%.

كليات الآثار 55%.

كليات اللغات والترجمة 55%.

كليات الزراعة 55%.

كليات العلوم الأساسية 55%.

وتتضمن قائمة الجامعات الخاصة المتاحة في مصر:

«جامعة مصر الدولية، جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، جامعة 6 أكتوبر، الجامعة الألمانية بالقاهرة، جامعة الأهرام الكندية، جامعة فاروس بالإسكندرية، الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، جامعة سيناء، الجامعة البريطانية في مصر، جامعة النهضة ببنى سويف، جامعة المستقبل، الجامعة المصرية الروسية، جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بجمصة، جامعة هليوبوليس، جامعة الجيزة الجديدة، جامعة دراية بالمنيا، جامعة بدر، جامعة حورس، جامعة المصرية الصينية، جامعة ميريت، جامعة سفنكس، جامعة السلام، جامعة بدر بأسيوط، جامعة الصالحية الجديدة».

وكانت الجامعات المصرية شهدت في الآونة الأخيرة عددا من الشائعات الخاصة بامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول والميدتيرم، والتي كانت الوزارة حريصة على الرد عليها بالنفي حرصا على مصلحة الطلاب.