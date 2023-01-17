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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط كمية من الكابلات والأسلاك الكهربائية المقلدة داخل مخزن بالقاهرة

المتهمان
المتهمان

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الغش التجارى ، تمكن رجال المباحث من ضبط كمية من الكابلات والأسلاك الكهربائية المقلدة ومجهولة المصدر داخل مخزن بالقاهرة.

فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عابدين قيام شخصين بإدارة شقة "مستأجرة" بأحد العقارات بدائرة القسم كمخزن لتقليد علامات تجارية ووضعها على كابلات وأسلاك مُقلدة، ومجهولة المصدر ، تمهيداً لطرحها بالأسواق.

علي الفور وجه اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة ب إستهداف المخزن حيث تم ضبط عدد 3 أشخاص مقيمون بمحافظة القليوبية وعثر بداخله على عدد 344 لفافة سلك "مختلفة الأحجام" جميعها مجهولة المصدر بدون بيانات ومبلغ مالى.

بمواجهتهم إعترفوا بإستئجارهم الشقة بقصد تخزين المضبوطات ووضع ملصقات عليها مُستخدمين إحدى العلامات التجارية بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الأسلاك الكهربائية مباحث القاهرة الغش التجاري الداخلية وزارة الداخلية

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