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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

اللي عايز سلع بأسعار مخفضة يروح المكان ده.. الحكومة تكشف تفاصيل منظومة الخبز الجديدة وموعدها

السلع بأسعار مخفضة
السلع بأسعار مخفضة ومنظومة الخبز الجديدة

تحرص الحكومة على توفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤخرا افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأحد، معرض أهلا رمضان في الجيزة، بحضور الدكتور علي المصيحلي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وأيضا أدلى وزير التموين بالعديد من التصريحات أمس، الاثنين، التي من شأنها طمأنة المواطنين بشأن توافر السلع، ومنظومة الخبز الجديدة التي تطبق قريبا.

وبعث الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عددا من الرسائل لطمأنة المواطنين، على موقف السلع الاستراتيجية، وذلك خلال فعاليات افتتاح مركز التميز الجديد لخدمات التجار بغرفة القاهرة التجارية، مؤكدا ضرورة دراسة تكلفة السلع التموينية في إطار التكلفة الفعلية لضمان استمرار إتاحة تلك السلع، مشيرا إلى أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا، أدت لارتفاع أسعار السلع مثل سعر زيت الصويا الذي تجاوز الـ 1500 دولار.

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أماكن تواجد السلع بأسعار مخفضة

وقال المصيلحي، إنه لا يجوز أن يوجد سعران في السوق المحلية، لأن ذلك يشجع عمليات التهريب، وبالتالي فإن المواطن لن يجد زجاجة الزيت بسعرها المخفض، ويضطر لشرائها بسعر مرتفع جدا من السوق الحرة، لذلك يجب إعادة دراسة أسعار السلع التموينية لحساب التكلفة الحقيقية. 

ونصح المواطنين قائلا: "اللي عايز سلع بأسعار مخفضة وعادلة، يتوجه لمعارض أهلا رمضان والمعارض والمجمعات الاستهلاكية".

انخفاض أسعار السلع

وأضاف أن الحكومة بمشاركة القطاع الخاص تتيح جميع السلع في المنافذ السلعية، ومعارض “أهلا رمضان” والقوافل المتحركة بأسعار ترى الوزارة أنها عادلة ومنخفضة بنسبة كبيرة عن مثيلاتها بالسوق المحلية، موضحا أن مبدأ إتاحة السلع سيساهم في تراجع الأسعار بالسوق الحرة خلال الفترة المقبلة.

انخفاض أسعار السلع

تفاصيل منظومة الخبز الجديدة

وسلط وزير التموين الضوء على منظومة الخبز الجديدة، حيث إن الوزارة سوف تطبق منظومة جديدة لشراء الخبر من المخابز العامة لغير حاملي البطاقات التموينية، موضحا أن المواطن سيكون له كارت، ويتم إضافة رصيد من النقود عليه، ويستطيع المواطن التوجه إلى أي مخبز لشراء أي كمية من الخبز، ومن المقرر أن يتم تجربة تطبيق منظومة الخبز الجديدة على بعض المخابز غدا، الأربعاء، فيما يتم تطبيقها بشكل كامل قريبا.

وأوضح أنه لم يتم تسعير رغيف الخبز المباع في تلك المنظومة حتى الآن، متوقعا أن يكون أقل من جنيه  واحد، وتوقع أيضا زيادة استهلاك الخبز بنسبة 10% أو ما يعادل 25 مليون رغيف يوميا، لافتا إلى أن الهدف من تلك المنظومة زيادة المعروض بالسوق المحلية ومنع المخابز السياحية من استغلال الأوضاع الاقتصادية وزيادة أسعار الخبز. 

استعداد الدولة لموسم القمح

وطمأن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، المواطنين، بشأن استعدادت الوزارة لاستقبال موسم القمح المقبل الذي يبدأ في 15 أبريل، عبر عدة آليات، مشيرا إلى أن هيئة السلع التموينية طرحت مناقصة لشراء الذرة أمس، الاثنين، لطرحها في البورصة السلعية لزيادة المعروض والوصول إلى أسعار عادلة للأعلاف.

وقال إن الأسعار العادلة للأعلاف تمنع اعتراضات الفلاحين على أسعار التوريد، وبالتالي لن يكون هناك مشاكل في توريد القمح من الفلاحين، وسيكون هناك حافز إضافي للتوريد، ليتجاوز سعر الإردب الـ 1000 جنيه، مؤكدا أن هيئة السلع قامت باستيراد 320 ألف طن قمح خلال الفترة الماضية.

ولفت إلى أنه سيكون هناك مناقصة كل أسبوع لاستيراد المزيد من القمح، وفيما يتعلق بارتفاع أسعار القمح، وزيادة تكلفة رغيف الخبز، أكد أنه لا يوجد نية لزيادة سعر الرغيف المدعم، قائلا: "لا مساس بسعر رغيف الخبز المدعم المقدم للمواطن". 

واختتم بأن الوزارة تستهدف توريد 4 ملايين طن قمح الموسم المقبل بداية من أبريل القادم، مقارنة بـ 4.2 مليون طن العام الماضي كأعلى موسم تم توريد القمح به.

القمح

وقال محمد أبو مندور، رئيس القطاع التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، إنه تم توفير لحوم بلدي طازجة مذبوحة محليًا بـ 135 جنيهًا للكيلو، وكبدة طازجة بنفس السعر، مشيرا إلى أن سكر التموين بـ 10.5 جنيه، والسكر الحر بسعر 14.5 جنيه للمستهلك.

وأوضح أنه تم توفير كميات من السكر تكفي حتى بعد انقضاء شهر رمضان المقبل، إلى جانب توفير أرز تمويني مقابل 10.5 جنيه، وأرز حُر بـ 14.5 جنيه، وأرز عريض الحبة بـ 16.5 جنيه، مؤكدا أن اللحوم البتلو بـ 120 جنيها بالمجمعات الاستهلاكية وبجودة ممتازة تخفيفا عن المواطنين، متابعا: "اللحوم تخضع لرقابة بيطرية وإشراف طبي".

واختتم رئيس القطاع التجاري بشركة النيل، أن "الدواجن متاحة بـ 65 جنيها للكيلو، وجميع السلع متوفرة بأسعار مخفضة".

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