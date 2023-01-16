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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اشحن الكارت تجيب عيش.. التموين تزف بشرى للمواطنين

أرشيفية
أرشيفية

قال إبراهيم العشماوي، مساعد أول وزير التموينورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الوزارة أتاحت كارت مسبوق الدفع عن طريق البريد المصري لبيع الخبز بسعر التكلفة، موضحا أن هذه التجربة ستبدأ من يوم بعد غد الأربعاء.

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للمواطنين خارج منظومة التموين.. المخابز تعلن بشرى سارة عن سعر العيش المدعم

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%30 تخفيضات .. التموين تزف بشرى سارة لسكان محافظة الدقهلية

وأضاف "إبراهيم العشماوي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء DMC"  المذاع على قناة "dmc" الفضائية، أنه يمكن للمواطنين شحن هذا الكارت بـ 50 أو 100 جنيه أو كما يريدون للحصول على الخبز التمويني بسعر التكلفة.

وأضاف مساعد وزير التموين: "سيتم إتاحة الخبز في المخابز التموينية للمواطنين خارج المنظومة التموينية بسعر التكلفة"، منوها بأن "بعض أنواع الخبز الحر يتم تداوله في المخابز الإفرنجي بأسعار مرتفعة".

وأكد أن "بيع الخبز التمويني  للمواطنين خارج منظومة التموين سيكون له مردود إيجابي على منظومة الخبز ويؤدي على انضباط السوق الحر".

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