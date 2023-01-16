اشحن الكارت تجيب عيش.. التموين تزف بشرى للمواطنين

قال إبراهيم العشماوي، مساعد أول وزير التموينورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الوزارة أتاحت كارت مسبوق الدفع عن طريق البريد المصري لبيع الخبز بسعر التكلفة، موضحا أن هذه التجربة ستبدأ من يوم بعد غد الأربعاء.

وأضاف "إبراهيم العشماوي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء DMC" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، أنه يمكن للمواطنين شحن هذا الكارت بـ 50 أو 100 جنيه أو كما يريدون للحصول على الخبز التمويني بسعر التكلفة.

وأضاف مساعد وزير التموين: "سيتم إتاحة الخبز في المخابز التموينية للمواطنين خارج المنظومة التموينية بسعر التكلفة"، منوها بأن "بعض أنواع الخبز الحر يتم تداوله في المخابز الإفرنجي بأسعار مرتفعة".

وأكد أن "بيع الخبز التمويني للمواطنين خارج منظومة التموين سيكون له مردود إيجابي على منظومة الخبز ويؤدي على انضباط السوق الحر".