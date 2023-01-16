إبراهيم العشماوي: إتاحة الخبز للمواطنين خارج المنظومة التموينية بسعر التكلفة

أكد إبراهيم العشماوي، مساعد وزير التموين، أن خبز التموين لأنه يحتوي على قيمة غذائية كبيرة.

وقال “العشماوي”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، "تكلفة الخبز التمويني على الدولة 90 قرشا".

وأضاف مساعد وزير التموين، "سيتم إتاحة الخبز التمويني في المخابز التموينية للمواطنين خارج المنظومة التموينية بسعر التكلفة"، منوها بأن "بعض أنواع الخبز الحر يتم تداوله في المخابز الأفرنجي بأسعار مرتفعة".

وأكد "بيع الخبز التمويني للمواطنين خارج منظومة التموين سيكون له مردود إيجابي على منظومة الخبز ويؤدي على انضباط السوق الحر".