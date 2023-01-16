%30 تخفيضات .. التموين تزف بشرى سارة لسكان محافظة الدقهلية

قال السيد محمد وكيل وزارة التموين بالدقهلية، إن القيادة السياسية كلفت بتوفير السلع الغذائية للمواطنين بسعر مخفض داخل معرض أهلا رمضان للتخفيف عن كاهل المواطنين بسبب الأزمات التى تشهدها جميع دول العالم فى الوقت الحالى.

وأضاف "السيد محمد" خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" الفضائية، أن تم إفتتاح المعرض الرئيسي لـ "معارض أهلا رمضان" أدخل محافظة الدقهلية أمس به 24 عارض ويوجد به كافة السلع الغذائية بتخفضيات تصل الى 30%.

وتابع السيد محمد، أن سوف يتم أفتتاح 8 معارض لـ أهلا رمضان بمدن محافظة الدقهلية، بلإضافة إلى وجود شوادر ومنافذ توزيع للسلع الغذائية فى كافة ربوع المحافظة.