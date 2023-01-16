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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

مواطن يستغيث بالمسئولين لعدم إضافة أبنائه لبطاقة التموين

صدى البلد

استغاث المواطن محمد محمد إبراهيم، المقيم قرية ميت العز - التابعة لمركز قويسنا - فى محافظة المنوفية، في رسالة  لخدمة شكاوى “ بين الناس ” التى يقدمها موقع صدى البلد، بالمسئولين بوزارة التموين لعدم قدرته على اضافة ابنائه الي بطاقة التموين لصرف عيش لهم.

 

وقال إبراهيم  في شكواه : أنا راجل رزقي علي الله وكل الى محتاجه هو اضافة اولادي الإثنين في  التموين والعيش لمساعدتى على أعباء الحياة، وانا مسجل في العمالة غير المنتظمة أنا غير قادر على المصاريف وهم طفل 5 سنوات والأخرى 3 سنوات وتقدمت بأكثر من شكوى ولم يرد عليا حتى الأن، وخاطبت وزارة التموين أكتر من مرة ولكن دون جدوى.

 

مناشدا المسئولين بوزارة التموين النظر إلى شكواه  والعمل على حلها فى أسرع وقت رأفة بحال أسرته.

رقم قومى 28704141701633

للتواصل مع الشاكى من خلال رقم

01270752180.

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكواهم.

بطاقة التموين وزارة التموين العمالة غير المنتظمة قرية ميت العز مركز قويسنا

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