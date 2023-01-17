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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

شعبة البقالة: معارض "أهلا رمضان" خطوة مهمة لزيادة المنافسة بين التجار

صدى البلد

قال حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة بغرفة اسكندرية التجارية، إن أسعار السلع بالأسواق تشهد حالة من الاستقرار خلال الفترة الحالية. 

وأوضح المنوفي ، في تصريحات صحفية اليوم ، أن جهود الدولة المستمرة في اعادة انضباط الاسواق وتوافر السلع الغذائية بشكل دائم بأسعار تناسب الجميع، وذلك من خلال  التوسع في إنشاء المعارض في كافة محافظات الجمهورية، لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وذلك لتوفير كل احتياجات المواطنين من السلع باسعار مناسبة في كل المحافظات .

 

ولفت الي ان تبكير إقامة معارض أهلا رمضان لتقام قبل بداية الشهر الكريم بحوالي شهرين وتستمر لنهاية شهر رمضان جاء كمحاولة من الحكومة لتخفيف عبء ارتفاع الأسعار الناتج عن ارتفاع معدلات التضخم العالمية، وما نتج عنه من زيادة أسعار السلع.

وأكد حرص الحكومة على توفير السلع الغذائية  بنسبة خصم كبيرة، ولذلك فأن معارض اهلا رمضان خطوة ممتازة في طريق زيادة المنافسة بين التجار والشركات المنتجة مما سيؤدى لزيادة المعروض من المنتجات امام المواطنين بأسعار عادلة .

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