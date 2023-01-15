قبل افتتاح رئيس الوزراء.. تعرف على أسعار السلع بمعرض أهلا رمضان| فيديو وصور

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بعد قليل، معرض أهلا رمضان في فيصل بالجيزة، وينشر صدى البلد أسعار بعض السلع بالمعرض.

ويوفر المعرض احتياجات المواطنين من السلع الأساسية واللحوم بالتنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، بمشاركة 60 عارضا.

ويأتي المعرض ضمن جهود الدولة لضبط الأسواق ومواجهة احتكار السلع من بعض التجار وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين للتخفيف عن كاهلهم قبل حلول شهر رمضان الكريم، ومن المقرر استمرار العمل بالمعرض حتى شهر رمضان.

ويحتوى المعرض على عدد كبير من الباكيات والتي تضم المواد الغذائية والسلع التموينية من السكر والدقيق والعدس والأرز والزيوت، واللحوم الطازجة والمجمدة والخضراوات وبيض المائدة، وسيفتح أبوابه للمواطنين يوميا من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 11 مساءً.