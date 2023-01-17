التضامن: المجتمع المدني قدم 3934 مشروعاً تنموياً في كفر الشيخ

قدمت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، تماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ وإشراف السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، 3934 مشروعاً تنموياً متمثلة في قروض حسنة وتسليم أكشاك ومواشٍ وذلك منذ بداية عملها وحتى الآن.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياج وتوفير الدعم اللازم لهم من خلال مشاركات منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، وتقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية.

وأكد السيد مسلم، وكيل وزاة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، أن كل هذه الجهود تأتي متواكبة مع ما يقدمه التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من خدمات إنسانية جليلة لأبناء المجتمع المصري، وتقديم كل أوجه الرعاية المختلفة بالتعاون مع المجتمع المدني الذي أثبت أنه الركيزة الأساسية للتنمية والنماء.