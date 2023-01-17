فتاوى وأحكام.. هل يجوز للخاطب تفتيش هاتف خطيبته وقراءة الرسائل؟.. موضع في الصلاة يستجاب فيه الدعاء يغفل عنه الكثير.. داعية: طلاق الواتساب يقع بشرط.. حكم زيارة الحائض لأولياء الله والمقابر

فتاوى وأحكام

هل يجوز للخاطب تفتيش هاتف خطيبته وقراءة الرسائل؟.. مجدي عاشور يرد

هل يجب التسليم بعد الانتهاء من سجود التلاوة والتكبير قبلها

نذرت ولم أستطع الوفاء فماذا أفعل؟.. أمين الإفتاء يوضح الحل

موضع في الصلاة يستجاب فيه الدعاء يغفل عنه الكثير

داعية: طلاق الواتساب يقع بشرط

هل يجوز للحائض زيارة أولياء الله والمقابر؟.. اعرفي الحكم

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ويحتاجون إليها في حياتهم اليومية.

فى البداية.. هل يجوز للخاطب تفتيش هاتف خطيبته وقراءة الرسائل؟ .. قال الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية، قائلا : الخطوبة تبنى على الثقة وحسن ظن كل طرف بصاحبه؛ لأنه لا تتم الموافقة إلا بعد غلبة ظن كلٍّ منهما صلاح الآخر وأنه شريك المستقبل.

وأضاف عاشور عبر صفحته على موقع التواصل “فيس بوك” أن الشرع الشريف قرر وجوب صيانة شئون الناس وأحوالهم وأسرارهم ، ونهى عن الأمور التي من شأنها إحداث اختلال الثقة وفقدان حسن الظن واستبداله بسوء الظن وتتبع العورات والاعتداء على الحقوق والخصوصيات، فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا﴾ [الحجرات: 12]، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّكَ إِنِ اتَّبَعْتَ عَوْرَاتِ النَّاسِ أَفْسَدْتَهُمْ، أَوْ كِدْتَ أَنْ تُفْسِدَهُمْ» رواه أبو داود.

وأكد أمين الفتوى السابق ، أنه بناء على ذلك لا يجوز للخاطب التفتيش في مراسلات ومحادثات مخطوبته، ولا أنْ يتتبَّع ذلك، بل ينبغي على كل طرف منهما إحسان الظن في صاحبه، ومَن ثارت في نفسه شكوكٌ تجاه الآخر فما المانع من مصارحته بالحكمة من أجل التفهم والإصلاح والنصح ليكون ذلك أحرى أن يؤدم بينهما إذا يَسَّرَ اللهُ لهما إتمامَ الزواج .

ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته "هل يوجد تسليم بعد سجدة التلاوة؟" ، وقال الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى نعم على الشخص إذا سجد للتلاوة أن يجلس من السجود ويسلم.

هل يجب رفع اليدين عند التكبير لسجدة التلاوة ؟ .. سؤال ورد الى الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عبر صفحته الرسمية .

أجاب المفتي السابق قائلا : لا بأس من رفع اليدين عند التكبير لافتا إلى أن الإمام البخاري أورد في كتابه باب كامل عن التكبير وما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم حيث أورد في كل أحاديثه أنه لم يترك تكبيرة واحدة في أي وضع إلا ورفع يديه الشريفتين ،فيجب أن نتبع سنة النبي في ذلك .

حكم تكرار سجود التلاوة أثناء تحفيظ القرآن للأطفال.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، حيث تساءلت محفظة: هل ينبغي علي وعلى الأطفال عند كل سجدة يسمعونها في ظل تكرار السجدة الواحدة أكثر من مرة؟

ثم ورد سؤال مضمونة: نذرت نذرا ولم أستطع الوفاء به فما الحل؟”.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك

وأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء خلال البث المباشر قائلا: إن العلماء كرَّهوا النذر من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، حيث بين أن النذر إنما يستقطع به من البخيل، بمعنى أن النبي يريد أن يعلم النفوس كيف تكون كريمة مع الله.

وتابع أمين الفتوى: كيف أنك تبدأ وتقدم العمل والإطعام والطاعة والعبادة ثم بعد ذلك تطلب من الله ما تريد، ولا يريد منا أن نشترط على الله فنقول “يا رب إن فعلت كذا سأفعل كذا”.

وأضاف أمين الفتوى أن النفوس لابد أن تكون كريمة، وما فعل النبي صلى لله عليه وسلم ذلك قط، والأفضل من العبد أن يفعل الطاعة ثم بعدها يطلب من الله ما يشاء{وَقَدِّمُواْ لأَنْفُسِكُمْ} " لأنه من الأدب مع الله ألا نشترط عليه، وهذا حال الكريم معه سبحانه وتعالى لأن الله كريم لطيف بعباده.

واستطرد أمين الفتوى: لكن القرآن نص على أن الانسان لو نذر وجب عليه أن يوفي بنذره، بل مدح الذين يوفون بنذورهم “يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا”.

وأشار أمين الفتوى خلال البث المباشر لدار الإفتاء إلى أنه ابتداء نقول ينبغي أن نتجنب النذر، ولكن إذا وقعنا فيه فلابد من الوفاء إن قدرنا على ذلك.

وأوضح أمين الفتوى أن لم نقدر على الوفاء بالنذر فأتى الشرع الحنيف الجميل ليبين لنا أن كفارة النذرة كفارة يمين.

ونوه أمين الفتوى أن النبي أراد أن يوسع علينا فى هذا الأمر، لأنه ربما ينذر البعض فى لحظة ثم لا يستطيعون بعد ذلك أن يوفون بما نذروا، فالنبي قال عن هذا كفارة النذر كفارة يمين.

فيما قال الدكتور رمضان عبد الرازق، الداعية الإسلامي، إن هناك موضع في الصلاة يستجاب فيه الدعاء يغفله الكثيرون.

وأضاف “عبد الرازق”، في فيديو منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعى فيسبوك، أن من أراد أن يستجاب الله دعائه فعليه بعدما ينتهى من التشهد الأخير ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعوذ من 4 فتن كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما:" اللهم انى اعوذ بك من فتن المحيا والممات ومن فتنة القبر ومن فتنة المسيح الدجال"، ثم يدعو الله بما شاء وبإذن الله يستجاب له.

ثم أجاب الدكتور رمضان عبد الرازق، الداعية الإسلامي، عن سؤال ورد إليه مضمونه: "هل الطلاق بالكتابة على الواتساب يقع؟"، وذلك خلال لقائه ببرنامج “ الدنيا بخير”.

وأوضح “ عبد الرازق” أن الطلاق من المسائل التي سيشرع لها بإذن الله تشريعا حاسما فى زمننا هذا، لأن العلماء اختلفوا فى أمر الطلاق "هل يقع بـ “الواتساب” والطلاق الشفوي أم لا يقع".

وقال: “بعض العلماء قالوا إن الطلاق الشفوي لا يقع ولهم اجتهاد فى ذلك، إلا أن هيئة كبار العلماء والأزهر الشريف، وأتشرف بانتمائي إليه، قالوا إن الطلاق الشفوي يقع إذا كان بدون ضغط وإكراه وغضب، فيقع إذا قصد ذلك، ويدعوه إلى توثيقه بذلك ضمانا للحقوق”.

وأضاف: “وأما من قال إن الطلاق الشفوي لا يقع قال طلاق الواتساب لا يقع، ومن قال الطلاق الشفوي يقع فكذلك يقع طلاق الواتساب أو برسائل الموبايل بشرط التأكد من أن المرسل هو صاحب الموضوع”.

أجاب الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، عن سؤال ورد اليه مضمونة:" هل يجوز للحائض زيارة أولياء الله"، وذلك خلال أحد الدروس الدينية.

ليجيب “جمعة”، موضحا:" أنه يجوز للمرأة الحائض أن تزور المقابر والأضرحة لأولياء الله الصالحين، لكن لا يجوز للحائض دخول المسجد، وينهى الإمام الباجوري وهو شيخ الإسلام برهان الباجوري الشافعي، عن الوضوء من أجل التوجه اى لو ذاهب لزيارة أحد أولياء الله الصالحين حيًا أو ميتًا، فليس له أن يتوضأ.

وأشار إلى أنه يجوز زيارة أولياء الله الصالحين والأقارب في المقابر، ولا يشترط في ذلك الطهارة من الحدث الأصغر ولا الأكبر.

وأوضح أن الزيارة غرضها الدعاء له، والتماس البركة والتذكير بالآخرة، وكان رسول -صلى الله عليه وسلم- يذكر الله على كل حال، ولو كان جنبًا، والحائض في قوة الجُنب، فلا تبتعد عن ذكر الله وليلهج لسانها دائمًا بذكر الله عز وجل، مؤكدًا ان المرأة الحائض تكون في قوة الجنب، ولها ان تذكر ولا تبتعد عنه.