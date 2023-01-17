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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال ساعات.. حركة محليات جديدة تشمل تعيين ونقل 125 قيادة ومسئولا

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

يعتمد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، خلال الساعات القادمة، الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية بالمحافظات .

ومن المقرر أن تشمل الحركة السنوية 125 قيادة محلية في 25 محافظة ما بين تعيين ونقل وترقية لعدد من سكرتيري العموم وسكرتيري العموم المساعدين ورؤساء المراكز والمدن والأحياء داخل وحدات الإدارة المحلية لمحافظات الجمهورية المختلفة.

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تفاصيل حركة المحليات

وتتضمن الحركة السنوية تعيين 58 قيادة جديدة ضمن إجراءات إعلان الوزارة رقم ( 1 ) لسنة 2021 بعد حصولهم على كافة الدورات التدريبية والبرامج النظرية والعملية بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب ومركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة ومعهد إعداد القادة، كما تتضمن الحركة السنوية نقل 67 قيادة محلية بالمحافظات .

وتشمل الحركة السنوية المرتقبة نقل وتعيين 8 سكرتيري عموم وتصعيد 5 من رؤساء المدن والمراكز والأحياء إلى وظيفة سكرتيري عموم مساعدين بالمحافظات .

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