كهربا يقود تشكيل الأهلي أمام سموحة بكأس مصر

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة سموحة، في المباراة المقرر لها السادسة من مساء اليوم في نصف نهائي بطولة كأس مصر والمقامة على استاد القاهرة.

ويضم التشكيل كلًّا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمود متولي ورامي ربيعة وعلي معلول.

خط الوسط: محمد فخري وأليو ديانج وحمدي فتحي وحسين الشحات وأحمد عبد القادر.

خط الهجوم: كهربا.

وعلى دكة البدلاء: علي لطفي وخالد عبد الفتاح ومحمد شريف ومروان عطية ومحمد الضاوي ومحمد مجدي أفشة وشادي حسين ومصطفى سعد وأحمد نبيل كوكا.