رفع الإيقاف عن محمد عبد السلام بعد سداد الغرامة لنقابة الموسيقيين

أعلن الدكتور محمد عبد الله المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية، رفع الإيقاف عن عازف الأورج محمد عبد السلام بعد سداد 100 ألف جنيه من الغرامة المقررة عليه.

وأوضح متحدث نقابة الموسيقيين أن شقيق محمد عبد السلام حضر إلى النقابة اليوم، وسدد جزء من المبلغ لأحد متعهدي الحفلات الذي حرر شكوى ضد عازف الأورج الشهير بسبب عدم التزامه باتفاقات ومستحقات سابقة بينهما.

وأكد الدكتور محمد عبد الله على أنه يتبقى على محمد عبد السلام 50 ألف جنيها، وتم رفع الإيقاف عنه لمدة 15 يوما لحين سداد باقي المبلغ.

كشف مصطفى كامل عن تفاصيل التحقيق مع محمد عبد السلام بعد تقديم شكوى ضده من جانب أحد منظمي الحفلات بسبب عدم الالتزام ببنود التعاقد معه.

وقال مصطفى كامل فى مقطع فيديو : حضر اليوم كل من محمد عبد السلام ومنظم الحفلات محمد وتم حل الأزمة بين الطرفين بقرار رد عبد السلام المبلغ المادي الذي يستحقه منظم الحفلات.

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وأضاف مصطفى كامل : كما يقوم منظم الحفلات بالتنازل عن الدعوى القضائية التي رفعها ضد محمد عبد السلام.