بدء عزاء الشاعر ناصر الجيل.. صور

بدأ منذ قليل عزاء الشاعر ناصر الجيل، في دار مناسبات مسجد الحجاز، بمحطة الطالبية بين شارعي الملك فيصل والهرم.

وأعلنت الصفحة الرسمية للشاعر ناصر الجيل، وفاته عقب تعرضه لأزمة صحية.

وجاء المنشور كالتالي: "إنا لله وإنا إليه راجعون .. توفى الى رحمة الله تعالى الأستاذ ناصر الجيل وسيتم تشييع الجنازة بعد ظهر اليوم بمسجد كومباند تاون فالى بشارع الهداية متفرع من المريوطية فيصل وشارع كعابيش الطابق الثالث طوابق فيصل.. ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم".

وتعاون الشاعر ناصر الجيل، مع عدد كبير من المطربين من بينهم الفنانة أصالة، ونوال الزغبي، وأنغام، وراغب علامة، وغيرهم.

يذكر أن الشاعر ناصر الجيل، شارك في ألبوم أصالة الجديد "في قربك" بأغنية "حاجة متخصكش"، والتي قامت بطرحها مؤخرًا ضمن أغاني الألبوم، وهي من ألحان وتوزيع آدم حسين.

وقال ناصر الجيل، في تصريح سابق لـ"صدى البلد" إنه عرض الأغنية على أصالة بعد انتهائها بالفعل من اختيار كافة أغاني الألبوم، ولكنها أعجبت بها كثيرًا وتحمست لها وقررت ضمها إلى الألبوم، وأضاف أنها قامت بتسجيلها على الفور".