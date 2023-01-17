مباحثات جزائرية بريطانية لتعزيز التعاون بين البلدين

استقبل رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة اليوم الثلاثاء، المستشار الأعلى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الدفاع البريطانية، مارتن إيليوت سامبسون.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إن مارشال الجو مارتن إيليوت سامبسون يقوم بزيارة إلى الجزائر على رأس وفد عسكري هام.

وحسب البيان، تطرق الطرفان خلال اللقاء إلى التعاون الثنائي بين البلدين، وبحثا الوسائل الكفيلة بتعزيزه، كما تناولا السياق الأمني على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأكد الفريق أول السعيد شنقريحة أن تجسيد هذه الزيارة من شأنه السماح بتنويع وتعزيز التعاون العسكري الثنائي بين الطرفين، مشيرا إلى استعداد الجزائر تفعيل التدابير التطبيقية اللازمة قصد بلوغ الديناميكية المنشودة.

وقال شنقريحة إن "تجسيد زيارتكم اليوم، يعكس اهتمامكم بالبحث عن السبل والطرق التي من شأنها السماح بتنويع وتعزيز التعاون العسكري الثنائي".

وأضاف: "من جهتنا، أؤكد لكم استعدادنا التام من أجل تفعيل التدابير التطبيقية اللازمة قصد بلوغ الديناميكية المنشودة، على أساس تعاون صريح ومسعى متبصر ودائم وبراغماتي".

وأكد رئيس أركان الجيش الجزائري أنه من المفيد أن تندرج ديناميكية التعاون الثنائي بين الجانبين في إطار مسعى يهدف إلى المضي قدما، عبر تثمين العلاقات الممتازة القائمة بين جيشي البلدين، لاسيما في مجال التكوين.

وأشارت الوزارة إلى أن اللقاء شكل فرصة للطرفين لتبادل التحاليل ووجهات النظر حول المسائل ذات الاهتمام المشترك، حيث أشاد المستشار الأعلى للدفاع لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لوزارة الدفاع البريطانية، بالتحاليل الموضوعية للجانب الجزائري حول الأوضاع الأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي، مبديا استعداد بلاده لتطوير أكثر للعلاقات العسكرية الثنائية القائمة في مختلف المجالات.