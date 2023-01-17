لقلب مسار الحرب.. أوكرانيا تقترب من اقتناء أقوى دبابة في أوروبا

اقتربت أوكرانيا ، من قتناء أسطول الدبابات الألمانية الحديثة “ليوبارد”، والتي تأمل من خلالها أن تحول مسار الحرب ضد روسيا، وذلك بعد أن أعلنت ألمانيا أن هذه المسألة ستكون على رأس جدول أعمال وزير دفاعها الجديد، بوريس بيستوريوس.

وبعد ما يقرب من 11 شهرًا من الغزو الروسي ، تقول كييف إن أسطولًا من الدبابات القتالية الغربية سيعطي قواتها قوة نيران متحركة لطرد القوات الروسية في معارك حاسمة في عام 2023.

ويُنظر على نطاق واسع إلى دبابات ليوبارد الألمانية الصنع، وهي العمود الفقري للجيوش في جميع أنحاء أوروبا، على أنها الخيار الوحيد المعقول المتاح بأعداد كافية. لكن لا يمكن تسليمها دون الحصول على إذن من برلين، الأمر الذي تم رفضه حتى الآن.

ومع اجتماع الحلفاء الغربيين في قاعدة جوية أمريكية في ألمانيا يوم الجمعة للتعهد بتقديم دعم عسكري لأوكرانيا، تتعرض برلين لضغوط شديدة لرفع اعتراضاتها هذا الأسبوع، فيما قد يكون أحد أهم التحولات في المساعدات الغربية حتى الآن.

القرار موجود على مكتب وزير الدفاع الألماني الجديد بوريس بيستوريوس، الذي تم تعيينه يوم الثلاثاء ليحل محل كريستين لامبريخت، التي استقالت بعد أخطاء وزلات لسان ارتكبتها الوزيرة تتعارض مع منصبها.

ومن المقرر أن يستضيف وزير الدفاع الألماني الجديد نظيره الأمريكي لويد أوستن يوم الخميس المقبل، قبل الاجتماع الكبير للحلفاء يوم الجمعة في قاعدة رامشتاين الجوية.