أقفال علشان السلع متتسرقش.. خبير في الشئون الأوروبية يكشف كواليس الأزمة ببريطانيا..فيديو

أكد خالد مصطفى، الخبير في الشئون الأوروبية، أن بريطانيا تعاني من أزمة مشيرا إلى أن هناك أقفال الأن يتم وضعها على السلع الغذائية، خاصة بعد زياده سعر المنتجات 6 أضعاف



وقال خالد مصطفى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياه اليوم”، عبر فضائية “الحياه”، أن استطلاع رأي أجرى خلال الايام الأخيرة، أكد أن هناك ما بين 91 مديري بنوك الطعام حذورا في رسالة لرئيس الحكومة أن انجلترا مقبلة على تسونامي عنيف في الغذاء.

وتابع الخبير في الشئون الأوروبية، أن 69% من استطلاع الرأي أكد أن هناك فقر في دعم الغذاء والدعم المادي للمواطن، وبنوك الطعام أصبحت غير قادرة على توفير الطعام للمحتاجين.

العاصمة البريطانية لندن

وأشار خالد مصطفى إلى أنه خلال الفترة الماضية نظرا لتدني أجور جهاز الشرطة حدث استقطاع لـ 23 الف وظيفة من وظائف ضباط الشرطة، مما أدي إلى زيادة حجم الجريمة بنسبة 80% في العاصمة البريطانية لندن.