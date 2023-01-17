قرار عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن انتشار الأوبئة

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إنشاء مجلس يعمل على تسريع عمليات إنتاج اللقاحات، للحد من انتشار الأوبئة.

وفي وقت سابق، طالبت منظمة الصحة العالمية، الصين، بمزيد من البيانات بشأن فيروس كورونا، بعدما قدم المسؤولون الصينيون معلومات للمنظمة بعد تفاقم الوباء.

وأوضحت الصحة العالمية أن فريق الصحة العالمية يقوم بتحليل هذه المعلومات التي تغطي أوائل ديسمبر 2022 إلى 12 يناير 2023، وتسمح بفهم أفضل للوضع الوبائي وتأثير هذه الموجة في الصين.

وأكدت الصحة العالمية أنها طلبت من الصين أن يستمر تبادل هذا النوع من المعلومات التفصيلية معها والجمهور.

وكانت السلطات الصحية الصينية أعلنت يوم السبت الماضي، تسجيل قرابة 60 ألف وفاة بفيروس كورونا بين الـ8 من ديسمبر 2022 والـ12 من يناير 2023.

وقالت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، نقلا عن لجنة الصحة الوطنية الصينية، إن المستشفيات بمختلف أنحاء البلاد سجلت 59 ألف و938 حالة وفاة.

وأضافت أن 5 آلاف و503 أشخاص توفوا بسبب فشل الجهاز التنفسي، فيما توفي 54 ألف و435 شخص بسبب أمراض أخرى مصحوبة بالفيروس