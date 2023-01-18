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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الجزارون متضررون .. تحرك جديد في أسعار اللحوم اليوم

صدى البلد

شهدت أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 18-1-2023 في الأسواق ارتفاع طفيف نتيجة ارتفاع أسعار الاعلاف، ولكن توافر المعروض من اللحوم أدى إلى السيطرة على الاسعار بشكل نسبي بالإضافة إلى وجود تخفيضات في أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة وأيضا معارض أهلا رمضان.

وقال يوسف البسومي، نقيب الجزارين، أن أسعار اللحوم تأثرت بارتفاع سعر الأعلاف، وبالتالي زيادة تكلفة  الإنتاج.

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سعر اللحمة اليوم 

قال "البسومي" أن هناك سلع أهم من اللحوم، مشيرا إلى أن الجزارين أكثر المتضررين بهذه الأزمة، لأن الناس بدأت في تخفيض احتياجاتها من اللحوم.

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار اللحوم اليوم  الأسواق، ضمن نشرته الخدمية التي تتضمن أيضا أسعار الدواجن والبيض والأسماك إلى جانب أسعار الخضروات والفاكهة وغيرها من السلع.

 

أسعار اللحوم اليوم 

وتراوحت أسعار اللحمة الكندوز 180 - 200 جنيهًا للكيلو، أسعار اللحوم الضأن البلدي بين 210 و250 جنيها وفقا للقطعية، واستقر سعر اللحم الجملي عند 150 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار اللحم المفروم العادي بين 160 و170 جنيهًا للكيلو وفقا لآخر أسعار اللحمة المفرومة اليوم.

أسعار الكبدة البلدي 

تراوحت الكبدة البلدي بين 190 و200 جنيها، والكبدة الضأن بين 190 و210 جنيهات، والكلاوي والقلب 150 و170 جنيها للكيلو، والسجق البلدي 160 و180 جنيها.

تراوحت أسعار عرق التربيانكو بين 190 و220 جنيها للكيلو، والأستيك والبوفتيك وصا إلى 200  جنيها للكيلو، كما تراوحت أسعار كباب الحلة بين 170 و200 جنيه للكيلو، في حين بلغت الموزة الكندوز 190 جنيها للكيلو. 

أسعار اللحوم المستوردة في مصر اليوم

أما اللحوم المجمدة، فيبدأ سعرها من 90 لـ 100 جنيه، وسجل سعر اللحم الضأن 135 جنيها على حسب نوع اللحم، وتسجل الكبدة 135 جنيهًا، أما اللحم المفروم المجمد فيتراوح سعره بين 110 و135 جنيهًا، أما أسعار السجق فتسجل 120 جنيهًا.

أسعار اللحوم في معارض أهلا رمضان

 

وفرت معارض أهلا رمضان العديد من السلع بأسعار منخفضة بنسبة تتراوح بين 20 و30%  في جميع أنحاء الجمهورية. حيث سجلت أسعار اللحوم في أهلا رمضان  135 جنيهًا للكيلو، والدواجن بـ 65 جنيهًا.

أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة

تطرح وزارة الزراعة لحوم بكميات كبيرة قبل رمضان  بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلي 30% عبر منافذها، تخفيفا على المواطنين، وسجلت  أسعاراللحوم البلدي الطازجة فى منافذ وزارة الزراعة سعر 150 جنيهًا، فى حين أن سعرها خارج المنافذ يبدأ من 175 جنيهًا.

سعر اللحوم المجمدة اليوم

أما اللحوم المجمدة، يبدأ سعرها من 90 لـ 100 جنيه، وسجل سعر اللحم الضأن 135 جنيها على حسب نوع اللحم ، وسجلت الكبدة 135 جنيهًا ، أما اللحم المفروم يتراوح سعرها ما بين 110 لـ 135 جنيهًا ، أما أسعار السجق فتسجل 120 جنيهًا.

أسعار اللحوم اليوم أسعار اللحوم المستوردة سعر اللحوم المجمدة أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة أسعار اللحوم في معارض أهلا رمضان سعر اللحمة اليوم

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