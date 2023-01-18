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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الدولار يسجّل أدنى مستوى له عالميًا منذ أبريل الماضي.. وتوقعات بانهياره في 2023|تفاصيل

الدولار
الدولار

أفاد تقرير لقناة “العربية”، أن عددًا كبيرًا من المستثمرين يبيعون الدولار بأرقام كبيرة مع تزايد الرهان علي إبطاء وتيرة رفع الفائدة الأمريكية.


الدولار يسجّل أدنى مستوى منذ أبريل الماضي
 

وأضاف التقرير، أن مؤشر بلومبرج للدولار يُسجّل أدنى مستوى منذ أبريل الماضي مع تراجع التضخم الأمريكي .
 

وأكد باتريك بينيت محلل استراتيجي في بنك إمبرييل قائلًا: “أسبوعان فقط مرا من 2023، ويبدو كما لو أن «الشراء الكبير» للدولار في 2022 انقلب إلي أسخن عمليات مُراهنة علي هبوطه.
 

وأشار التقرير، إلى أن توقعات البنوك العالمية مثل “مورغان ستانلي” و“جي بي مورغان” تشير إلى إبطاء وتيرة رفع الفائدة الأمريكية، والمتداولون خفضوا توقعاتهم للذروة التي ستبلغها الفائدة إلى 4.94% بدلاً من 5% في توقعات سابقة هذا الشهر.
 

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