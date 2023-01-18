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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السفير الأردني بالقاهرة يؤكد أهمية القضية الفلسطينية بالنسبة لبلاده ومصر

السفير الأردني بالقاهرة
السفير الأردني بالقاهرة أمجد عضايلة

أكد السفير الأردني بالقاهرة أمجد عضايلة، أن القضية الفلسطينية دائما موجودة على طاولة المحافل التي تحضرها مصر والأردن، مشددا على أن القضية الفلسطينية ذات أولوية بالنسبة للأردن ومصر، وهي دائما في خضم اتصالات العاهل الأردني والرئيس عبد الفتاح السيسي ووزراء الخارجية والدبلوماسية المصرية والأردنية.
وقال العضايلة - خلال اتصال هاتفي مع قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، لبرنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر مساء أمس الثلاثاء- إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني، عبد الله الثاني بن الحسين، أكدت أهمية الحشد للقضية الفلسطينية في ظل الاستفزازات الإسرائيلية أحادية الجانب، وفي ظل عدم وجود آفاق لمفاوضات جادة.
وأضاف السفير الأردني بالقاهرة، أن القضية الفلسطينية تمر بتحديات صعبة جدًا، ولذلك اتفق الزعماء على آلية التحرك مع الأشقاء العرب، والمنظمات الدولية، متابعًا أن القمة الثلاثية التي عقدت اليوم بالقاهرة وجمعت كلاً من العاهل الأردني، والرئيس المصري، والرئيس الفلسطيني تأتي في توقيت مهم، خاصة في ظل الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأقصى.

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