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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لا تحبط.. عميد القلب السابق يقدم الروشتة الذهبية للتغلب على أزمات الحياة

ازمات الحياة
ازمات الحياة

قدم الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، الروشتة الذهبية لعلاج الأزمات والصعوبات الحياتية التى يمر بها غالبية البشر.

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ونشر الدكتور جمال شعبان عبر صفحته الشخصية على الفيسبوك، عندما تمر بأوقات عصيبة تذكر عشرة أشياء عليك أن تتذكر ما يلي: كل مُرّ سيمر وسيكون الغد أحلي بإذن الله والميلاد العظيم يأتي بعد المخاض الأليم ومهما طال الليل لابد من طلوع الفجر .

وأضاف جمال شعبان أن أشد ساعات الليل ظلاماً وهي التي تسبق مطلع الفجر ولقد تغلبت علي صعوبات مماثلة من قبل وانتهت وأصبحت مجرد ذكري بمرها وحلوها.

وأوضح جمال شعبان أن الأزمة خير معلم ومصدر للخبرة والتجربة تتعلم منها الكثير وتصقل شخصيتك والشدائد تنقي معادن الرجال كما تنقي النار المعادن وتنفي عنها الشوائب وستفرز لك من حولك وستعرف عدوك من صديقك.

ونصح جمال شعبان بأن الأشخاص يجب ألا تحبط بسبب الطاقة السلبية فيمن حولك والتمس لنفسك بعض الراحة ورفقًا بنفسك لا تلمها كثيرا ولا تحملها فوق طاقتها ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) وتذكر (إن مع العسر يسراً).

وأشار جمال شعبان إلى أن كل إنسان لديه طاقات كامنة ستفجرها الأزمات وانظر إلي نعم الله عليك في صحتك وحياتك.

جمال شعبان الدكتور جمال شعبان الطاقة السلبية القلب الطاقة

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