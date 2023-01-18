عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سيلفي جديد.. مهيرة عبدالعزيز تظهر عبر إنستجرام بإطلالة شتوية |شاهد

الفنانة والإعلامية
الفنانة والإعلامية الإماراتية مهيرة عبد العزيز

شاركت الفنانة والإعلامية الإماراتية مهيرة عبد العزيز، جمهورها صورة سيلفي جديدة لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" خلال خاصية الاستوري.

وظهرت مهيرة في الصورة بإطلالة شتوية متميزة، مرتدية فستان جينز مرسوم طويل ونضارة شمسية وحذاء ذات رقبة طويلة باللون الأسود، واعتمدت علي انسدال خصلات شعرها السوداء علي كتفيها.

وشاركت مهيرة عبد العزيز ، في مسرحية "كازانوفا" ، من بطولة حسن الرداد وعمرو يوسف في موسم الرياض بالسعودية، وذلك بعدما شاركت في الجزء الثالث من المسلسل الإماراتي المنصة، والذي عُرض على نتفليكس العالمية، وحقق نسب مشاهدة مرتفعة.

الإعلامية الإماراتي مهيرة عبد العزيز اخبار الفن أخبارالفنانين أخبار الفن العالمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رجع 1200 جنيه|انخفاض الذهب بعد بيان البنك المركزي ومفاجأة في عيار 21

عاجل.. شرط مرتضى منصور لتقسيط غرامة كهربا بعد تألقه مع الأهلي

مفاجأة مدوية.. صفقة الأهلي الجديدة مُهددة بالإيقاف 4 شهور

نزل 400 جنيه.. الذهب يتراجع بقوة بعد بيان البنك المركزي وعيار21 الآن مفاجأة

شكوي بحرمان الأهلي من التأهل ..رد فعل الزمالك عقب مشاركة كهربا اليوم

مسرحية هزلية والماتش متفوّت|تعليق صادم من مرتضى منصور على فوز الأهلي أمام سموحة

بعد إجراءات البنك المركزي.. شلل يحطم السوق السوداء لـ الدولار |تفاصيل

خالد الغندور يثير الجدل بعد تأهل الاهلي لنهائي كأس مصر

ترشيحاتنا

رامي رضوان يستعين بالمعجم اللغوي لتفسير مقولته «ميسور الحال في بلد غني»

بعد توفير البنوك 2 مليار.. انهيار سعر الدولار في السوق السوداء

كيفية التقديم في وظيفة المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل

دعاء الشفاء العاجل للمريض.. احرص عليه بعد الصلاة مباشرة

أهرامات وساحات للعب بالكرات| اكتشاف أول شبكة طرق سريعة في العالم.. ما القصة؟

كيف حاربت الدولة جرائم إجهاض الحوامل والتحرش وهتك العرض.. القانون يرد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أقوى من المسكنات.. 3 طرق خارقة للقضاء على آلام الظهر في ثوانٍ

اسم له تاريخ.. ما هي جنسية الأخوان صيدناوي وكيف كونا امبراطوريتهما؟

أعراض تشبه الأنفلونزا|كيف تعرف إذا كنت مصابًا بنزلة برد أو مرض أكثر خطورة؟

بشعر كيرلي.. نادين نسيب نجيم تخطف الأنظار

فيديو

العثور على هيكل عظمي في منزل مغلق منذ 20 عاما في أيرلندا|فيديوجراف

تخلص من جاره بسبب الفول.. وأهل الضحية يطالبون بالقصاص

ماذا يحدث في الكويت؟.. أمطار غزيرة وتجمعات مياه وهبوط أرضي بالطرق

دمار.. ماذا فعل الزلزال في السلفادور| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

عبد المعطى أحمد

مصر عضواً بمحكمة استئناف الأمم المتحدة

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

عمر الأحمد

نجاح البصرة.. "ضربة معلم"

نهى زكريا

مصر أقوى.. التاريخ يشهد

د.هادي التونسي

أسلوب حياة

إلهام أبو الفتح

في رباط إلى يوم الدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ