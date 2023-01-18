سيلفي جديد.. مهيرة عبدالعزيز تظهر عبر إنستجرام بإطلالة شتوية |شاهد

شاركت الفنانة والإعلامية الإماراتية مهيرة عبد العزيز، جمهورها صورة سيلفي جديدة لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" خلال خاصية الاستوري.

وظهرت مهيرة في الصورة بإطلالة شتوية متميزة، مرتدية فستان جينز مرسوم طويل ونضارة شمسية وحذاء ذات رقبة طويلة باللون الأسود، واعتمدت علي انسدال خصلات شعرها السوداء علي كتفيها.

وشاركت مهيرة عبد العزيز ، في مسرحية "كازانوفا" ، من بطولة حسن الرداد وعمرو يوسف في موسم الرياض بالسعودية، وذلك بعدما شاركت في الجزء الثالث من المسلسل الإماراتي المنصة، والذي عُرض على نتفليكس العالمية، وحقق نسب مشاهدة مرتفعة.