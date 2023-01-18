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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

احذروا الشائعات| «زراعة الإسكندرية» تنفي منع عضو هيئة تدريس من القيام بعمله

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نفت كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية صدور أي قرار سواء من الكلية أو الجامعة بمنع أى أحد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية مطلقًا من التدريس.

وذكرت الكلية في بيان رسمي أن ما يتم تناوله على مواقع التواصل الاجتماعى خلال الساعات الماضية عارٍ تماما من الصحة. 

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وأضافت الكلية في بيانها: "نهيب بكل المهتمين بأمر الكلية سواء خريجين أو بعض أبنائنا الطلاب من تحرى الدقة فيما ينشر عن الكلية من أخبار وأن يكون ذلك عبر القنوات الشرعية بالكلية سواء إدارة الكلية أو الاقسام العلمية أو شئون هيئة التدريس أو الموقع الرسمى للكلية".

الاسكندرية جامعة الإسكندرية مواقع التواصل الاجتماعي محافظ الاسكندرية كلية الزراعة أعضاء هيئة التدريس التواصل الاجتماعي

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