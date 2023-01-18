غلق 5 محال تجارية والتحفظ على 120 حالة إشغال متنوعة بالإسكندرية

شنّت الأجهزة التنفيذية بحي المنتزه أول شرقي الإسكندرية، برئاسة اللواء محمد عبدالله سحلول، رئيس الحي، حملات مكبرة لفرض الانضباط وإزالة كافة التعديات بنطاق الحي.

وأصدر اللواء محمد عبدالله سحلول تعليمات بالدفع بحملات مسائية موسعة بنطاق قبلي وبحري للحد من ظاهرة الاشغالات.

استهدفت الحملة شارع القاهرة و595 من القاهرة وشارع 10من 45 وشارع ملك حفني مع القاهرة بنطاق قبلي، وكذلك شارع الأرمن وقائد الأسراب وعلي عبادي وميدان 27_ بسيدي بشر بحري وإسكندر إبراهيم ومحمد نجيب وخالد بن الوليد بنطاق بحري.

وأسفرت الحملة عن التحفظ علي« 120» حالة إشغال متنوعة وغلق«5» محال تجارية لمخالفتها مواعيد الغلق.

يأتي هذا في إطار تشديدات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لفرض الانضباط وازالة كافة التعديات على حرم الطريق.