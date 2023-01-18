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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

هالة السعيد تبحث مع نظيرها السعودي سبل التعاون المشترك

وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط

التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ فيصل الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي لبحث سبل التعاون المشترك بين مصر والسعودية، وذلك على هامش مشاركتها بفعاليات الاجتماع السنوي الـ53 لمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي، بمشاركة 52 رئيس دولة وحكومة وعدد من الوزراء والرؤساء التنفيذيين.

ويركز المؤتمر ، هذا العام على الحلول والتعاون بين القطاعين العام والخاص للتصدي لأشد الاحتياجات إلحاحًا في العالم.
 

وزيرة التخطيط تغادر القاهرة للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس

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وخلال اللقاء أكدت الدكتورة هالة السعيد، أن العلاقات الاقتصادية القوية بين مصر والمملكة العربية السعودية، تؤكد عمق تلك العلاقات والتعاون الكبير بين البلدين، الذي يشهد تفاعلًا ونموًا مستمرًا، مشيرة إلى حرص الدولة المصرية على توطيد العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات. 

كما ناقش الجانبان أهمية تبادل الخبرات والتجارب المصرية السعودية الناجحة في عدد من المجالات، وكذلك التعاون بين البلدين على مستوى السياسات العامة، وعلى مستوى الرؤى فيما يتعلق بالظروف الاقتصادية العالمية التي تتعرض لها كل الدول حاليا، وسبل التعاون المشترك بين الجانبين في ظل تلك الظروف.

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية منتدى دافوس الاقتصادي العالمي تبادل الخبرات مال واعمال اخبار مصر Finance Real Estate

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