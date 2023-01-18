زلزال بقوة 7.3 درجة يضرب جنوبي الفلبين

ضرب زلزال بلغت شدته 7.3 درجة على مقياس ريختر مقاطعة "دافاو أوكسيدنتال" جنوبي الفلبين اليوم، الأربعاء.

وذكر المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل (فيفولكس)، بحسب وكالة أنباء الفلبين، أن الزلزال ضرب المنطقة على عمق 64 كيلومترا الساعة الثانية وست دقائق ظهرا بالتوقيت المحلي، ومن المتوقع حدوث توابع وأضرار جراء الزلزال.

وفي الوقت نفسه، أشار فيفولكس إلى أنه لا يوجد خطر من حدوث تسونامي إذ لم يتم رصد تغيرات في مستوى سطح البحر من جانب محطة مراقبة مستوى سطح البحر في مدينة ماتي بمقاطعة دافاو أوكسيدنتال.

من جهته، قال مكتب الدفاع المدني الفلبيني إنه لم يتم الإبلاغ عن أضرار أو إصابات جراء الزلزال حتى الآن، وإن مكاتب إدارة الحد من مخاطر الكوارث المحلية لا تزال تجري التنسيق والرصد للآثار المحتملة للزلزال.

