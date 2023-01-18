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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تطور خطير.. مقتل 4 من الجيش الباكستاني قرب الحدود الإيرانية

الجيش الباكستاني
الجيش الباكستاني

أعلن الجيش الباكستاني، اليوم الأربعاء، مقتل 4 من جنوده في اشتباكات على الحدود مع إيران، وذلك  إثر تعرض قافلة عسكرية لهجوم إرهابي مسلح انطلاقا من الأراضي الإيرانية.

وقال الجيش الباكستاني، في بيان له اليوم، إن إرهابيون من داخل الحدود الإيرانية استهدفوا قافلة للجيش مما ادي إلى مقتل 4 من الجنود.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الباكستاني، عن مقتل ستة أشخاص في قصف "غير مبرر" للقوات الأفغانية على بلدة حدودية باكستانية، ويأتي هذا الحدث مع استمرار تدهور العلاقات بين البلدين الجارين.

وشهدت بلدة شامان الواقعة جنوب غربي باكستان، والتي تعتبر المعبر الحدودي الرئيسي للتجارة بين البلدين، تزايد أحداث العنف في أعقاب سلسلة حوادث وهجمات دامية أدت لتصعيد التوتر مع قادة حركة طالبان الأفغانية.

وذكر الجيش الباكستاني أن القصف أسفر عن إصابة 17 شخصا، مضيفا أن هذه الإصابات جاءت نتيجة لـ "إطلاق النار العشوائي وغير المبرر" بالأسلحة الثقيلة من قبل القوات الأفغانية على مدنيين.

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