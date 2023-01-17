باكستان: لا يمكن إجراء مفاوضات مع الهند قبل إلغاء تصرفاتها في كشمير

أكد مكتب رئيس الوزراء الباكستانى أنه لا يمكن إجراء مفاوضات مع الهند قبل "إلغاء تصرفاتها" في إقليم كشمير، المتنازع عليه بين البلدين.

وقال المكتب - في بيان، اليوم /الثلاثاء/، ونقلته صحيفة "داون" الباكستانية - "إن السبيل الوحيد لاجراء محادثات مع الهند هو أن تلغى الإجراء الذي إتخذته يوم 5 أغسطس 2019 بهدف تغيير التركيبة السكانية ذات الأغلبية المسلمة في ولاية كشمير التي تحتلها الهند.. وبدون إلغاء هذه الخطوة، فإنه لا يمكن إجراء مفاوضات مع الهند".

ويأتي هذا البيان بعد يوم واحد من تصريحات كان قد أدلى بها رئيس الوزراء الباكستانى شاهباز شريف، ودعا خلالها نظيره الهندى ناريندرا مودى إلى إجراء محادثات جادة ومخلصة لحل القضايا الساخنة، بما فيها قضية إقليم كشمير.

وأشارت الصحيفة إلى تأكيد المتحدث باسم رئيس وزراء باكستان على ضرورة تسوية النزاع بشأن كشمير، وفقا لقرارات الأمم المتحدة.