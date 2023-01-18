الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية يعلن إقامة بطولة الطاولة المؤهلة لكأس العالم بمقدونيا

أعلن الاتحاد المصري للالعاب الترفيهية برئاسة أحمد البكري، عن إقامة بطولة الجمهورية الاولى فى الطاولة ٣١.

وتعد بطولة الجمهورية إحدى البطولات المؤهلة لبطولة العالم فى الطاولة المقرر إقامتها فى مقدونيا فى شهر اغسطس المقبل.

ومن المقرر أن تقام بطولة الجمهورية للطاولة 31 بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة خلال الأسبوع الأول من الشهر المقبل بتاريخ 2023/2/4 .

واعلن الأتحاد المصري للألعاب الترفيهية عن عدة ضوابط للاشتراك في البطولة اهمها كالتالي:

أولا _ الضوابط

1_ يمنح المتسابق عضوية الاتحاد المصرى للالعاب الترفيهية بمجرد سداد قيمة الاشتراك

2_ السن لا يقل عن 18 سنة

3_ يمكن للأندية الرياضية ومراكز الشباب الانضمام للبطولة بفرق خاصة بهم لاتقل عن 4 لاعبين لكل فريق بعد قيدهم بالاتحاد المصرى للالعاب الترفيهية

ثانيا _الجوائز

يحصل أصحاب أول عشرين مركز في البطولة على جوائز مالية .

ويغلق باب الاشتراك في البطولة يوم ١ / ٢/ ٢٠٢٣ او عند اكتمال العدد.

في سياق أخر، أعلن الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية برئاسة احمد البكري عن نتائج تصفيات بطولة الجمهورية الثانية في الدومينو ، المؤهلة لبطولة العالم ، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية في شهر أكتوبر المقبل.

واختتمت بطولة الجمهورية الثانية للدومينو في الساعات الأولي من صباح اليوم بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة حيث شارك في البطولة 250 لاعب ولاعبة من مختف المحافظات .

وحصل اللاعب محمد سيد احمد نصر على المركز الأول في بطولة الدومينو وجاء في المركز الثاني محمود احمد فؤاد عبد الجواد وجاء اللاعب محمد زكريا احمد امين في المركز الثالث فيما حجز حسين حسن احمد مكانه في المركز الرابع وجاء في المركز الخامس اللاعب ياسر سيد محمد.

وحضر حفل توزيع الجوائز احمد البكري رئيس الاتحاد، محمود عبدالعزيز مدير عام الاتحادات النوعية واللجان الرياضية أحمد الشافعى مدير إدارة الاتحادات النوعية، مصطفى إبراهيم عضو مجلس ادارة الاتحاد، سامح عفيفي المدير التنفيذي للاتحاد، يحي فارس رئيس مجلس ادارة البطل الأولمبي.