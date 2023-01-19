انطلاق معسكر الابتكار وريادة الأعمال BootCamp 2023 لتأهيل الطلاب المشاركين

يطلق مركز الابتكار وريادة الاعمال بجامعة عين شمس ASU-iHub معسكر تأهيلي للطلاب المشاركين في مسابقات الإبتكار في كليات جامعة عين شمس المختلفة.

يأتي ذلك ﻓﻲ إطﺎر اھﺗﻣﺎم اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑدﻋم اﻻﺑﺗﻛﺎر ورﯾﺎدة اﻷﻋﻣﺎل واﺳﺗﻛﻣﺎﻻ ﻟﻠدور الفعال اﻟذي تقوم ﺑﮫ الجامعة ﻣن ﺧﻼل رﻋﺎﯾﺔ ودﻋم أﻧﺷطﺔ اﻟﻧﺷﺎط الطلابي ASU-iClub اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻣرﻛز اﻻﺑﺗﻛﺎر ورﯾﺎدة اﻷﻋﻣﺎل بالجامعة.

وذلك تحت رعاية ا.د محمود المتيني رئيس الجامعة، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لقطاع التعليم والطلاب، والذي سينطلق في يوم الأحد 29 يناير 2023 الساعة العاشرة صباحا بقاعة MPU بمركز الأبتكار وريادة الأعمال ASU-iHub والذي يهدف الي تأهيل الطلاب المشاركين في مسابقات الإبتكار بكليات الجامعة والتي تعد كمرحلة تأهيلية لهم لخوض المنافسات النهائية بكلياتهم المختلفة لتأهيلهم لمسابقة عين شمس تبتكر 2023.

وذلك بتنظيم وإشراف الدكتور محمد البحيرى المدير التنفيذى لمركز الابتكار و ريادة الاعمال والدكتور وئام محمود نائب مدير مركز الابتكار و ريادة الاعمال و د. إسلام عدلى مديرأنشطة نوادى الابتكار بمركز الابتكار و ريادة الاعمال و أستاذه سمر مدحت مدير مشروع نوادي الإبتكار بالمركز.



خلال أسبوع كامل سيخوض الطلاب تجربة رائعة لفهم أوسع وأعمق لثقافة الإبتكار وريادة الأعمال وكيفية إيجاد الأفكار والحلول المبتكرة للمشكلات المجتمعية المختلفة وكيفية تحويل هذه الأفكار لمشاريع قابلة للتطبيق والمنافسة وذلك عن طريق تأهيلهم من خلال محاضرات وورش عمل في تشمل (Design thinking, Lean business, Business model, Marketing, Pitching and Sustainable development.) يحاضر خلالهم مدربين خبراء في مجال الإبتكار وريادة الأعمال.

ومرجح أن يستفيد من معسكر الإبتكار ما يقرب من 300 طالب وطالبة من كليات جامعة عين شمس المختلفة ما بين جميع التخصصات العلمية والنظرية.

وللطلاب المهتمين بالمشاركة في مسابقات الإبتكار بكليات جامعة عين شمس برجاء مراجعة السادة أعضاء هيئة التدريس منسقين وحدات الإبتكار بكليات جامعة عين شمس.

وتواصل جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني امتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف كليات الجامعة والبالغ عددها ١٩ كلية. وفي هذا السياق صرح الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب أن هناك 220 ألف طالب وطالبة و 7000 آلاف طالب وافد يؤدون الامتحانات وسط إجراءات احترازية ووقائية لضمان سلامة أبنائنا الطلاب وجميع القائمين على العملية الامتحانية، لافتاً أنه تم تقسيم الطلاب على فترات امتحانية على مدار اليوم تتراوح من ٣ إلى ٥ فترات حسب أعداد الطلاب في كل كلية.

وأضاف أن جامعة عين شمس كانت قد استعدت منذ فترة مبكرة لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ وذلك مع الاستفادة الكاملة من منصات جامعة عين شمس التعليمية " بوابة جامعة عين شمس للتعلم الإلكتروني ASU 2 Learn و منصة جامعة عين شمس للتقييم الإلكتروني ASU 2 Test ، والتي تعد ثمرة جهود إدارة تطوير التعليم بجامعة عين شمس برئاسة أ.د. منى عبد العال، وهذه المنصات نجحت في تقديم تجربة تعليمية مبتكرة .. ممتعة ومتكاملة لكل طلابنا في مختلف المراحل منذ السنوات الجامعية الأولى وحتى مرحلة البكالوريوس أو الليسانس وكذلك طلاب التعليم المدمج .

