بعد التعادل مع طلائع الجيش | ميدو يوجه رسالة لجماهير الإسماعيلي

أكد أحمد حسام (ميدو) ، المدير الفني لفريق الإسماعيلي ، أنه يتمنى عودة الدراويش إلى مكانه الطبيعي في أقرب وقت ممكن.

وقال ميدو عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن مباراة الطلائع كانت قوية وصعبة والبداية كانت جيدة من اللاعبين، موضحاً أنه يشكر لاعبي الفريق على ما قدموه في هذه المباراة.

وأشار ميدو إلى أنه دفع ببعض العناصر الواعدة التي ظهرت بصورة طيبة وخاصة أحمد عبد الوهاب وكريم عرفات في بداية اللقاء بجانب عمر الساعي من مواليد 2004 ولعب الثلاثي بروح الإسماعيلي وقدموا مستويات طيبة.

وأكد أن الفريق سيبني على النقاط الإيجابية التي حدثت في لقاء الطلائع بعد التعادل بنتيجة 1-1 في الدوري، موضحاً أن الإسماعيلي سيواصل عمله بكل قوة وسيخوض لقاء أسوان في الجولة الرابعة عشرة للدوري بدافع الفوز.

وأوضح أن الجميع داخل الإسماعيلي في حالة من الالتزام وهناك تصعيد لعدد من الناشئين من أجل الدفع بهم ومنحهم الخبرات مؤكداً أن الفترة القادمة ستشهد فرصة مميزة لبعض أبناء الإسماعيلي.

ووجه ميدو رسالة لجماهير الإسماعيلي:"نحن على الطريق الصحيح ولن نشكو أي ظروف معاكسة أو قلة الإمكانيات وأعمل يومياً من أجل خدمة الفريق ومصلحة الإسماعيلي بجانب أننا لن نستسلم وسنقاتل لتحقيق الانتصارات".