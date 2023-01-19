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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مبالغ في سعره .. تكلفة فستان أصالة في سعودي آيدول تثير ضجة على السوشيال ميديا

أصالة
أصالة

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا للفنانة أصالة خلال تقديمها برنامج سعودي آيدول من أحدث ظهور لها.
ظهرت الفنانة أصالة مساء  الأربعاء في  العروض المباشرة لبرنامج سعودي أيدول Saudi Idol بإطلالة غير تقليدية.

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تألقت أصالة  في برنامج سعودي آيدول بفستان قصير يصل أعلى الركبة واتسم بصيحة الكاروهات التي تتصدر أحدث صيحات الموضة.
كان فستان في برنامج سعودي آيدول من دار أزياء Dior العالمية، ووصل سعره إلى 3900 يورو، أي ما يعادل 125 ألف جنيه تقريبا، مما جعل البعض يري أن ثمن مبالغ فيه.
انتعلت أصالة بوت مع كولون مزين بالكامل بنقوشات الورد، وتزينت بمجموعة من المجوهرات والإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة.
أثارت أصالة الجدل في برنامج سعودي آيدول بتسريحة شعر من فترة السبعينيات وهو ما علق عليه بعض متابعيها على السوشيال ميديا، ووضعت مكياجا ارتكز على الألوان الترابية الهادئة.
 

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مبالغ في سعره .. تكلفة فستان أصالة في سعودي آيدول تثير ضجة على السوشيال ميديا

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