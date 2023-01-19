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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بليغ أبو عايد: كهربا ظهر بشكل رائع مع الأهلي..ومستعد الآن لذبح "العجل"

صدى البلد

 

أكد الناقد الرياضي بليغ أبوعايد، أن محمود عبدالمنعم كهربا ظهر بمستوى مميز مع الأهلي بعد مشاركته الرائعة أمام سموحة، مؤكدا أنه كان موفقًا للغاية، وقد لا يظهر بنفس المستوى مجددًا.

وقال أبوعايد في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "ظهور كهربا أسعد جماهير الاهلي وهو إضافة فنية ومن أبرز اللاعبين داخل صفوف الفريق، ولست ضد اللاعب، وكان هناك خلافًا فقط حول تلك القضية، وحدث حالة لغط، وفقًا للمعلومات المتاحة".

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وأضاف: "سبق وقولت أن كهربا لن يلعب إلا بعد دفع الغرامة، ولكن الإعلامي محمد شبانة تفوق في ذلك وأكد ان اللاعب سيشارك قبل دفع الغرامة المالية".

وأكمل: "أنا مستعد لذبح (العجل) الآن، في الوقت الذي يتم تحديده بعدما خسرت الرهان ولعب كهربا مع الأهلي".

واردف: "القضية لم تنتهي بعد، وكهربا سيدفع الغرامة كاملة، ولن يدفع نصفها، وقد يتعرض للإيقاف قريبا".

وأكمل: "لا أعرف لماذا يقومون بتسريب أي شئ او حديث يخص كلاتنبرج، انا مختلف مع الخبير الإنجليزي في كثير من الامور لكن انا متفق معه في رفض الحديث مع مسئول في أي نادي".

وواصل: "هناك لجنة من وزارة الشباب والرياضة تفتش على كلاتنبرج وهل يستحق الراتب الذي يتقاضاه وهل هو موجود باستمرار في اتحاد الكرة".

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