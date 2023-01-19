سقوط شهيدين في مواجهات مع الاحتلال بمخيم جنين

اقتحمت قوات من جيش الاحتلال، فجر الخميس، مدعومة بقوات خاصة إسرائيلية مخيم جنين، وذلك لتنفيذ عملية عسكرية، وعمليات اعتقال.

وحدثت اشتباكات مسلحة وقعت بين قوات الاحتلال وفلسطينيين خلال عملية الاقتحام، ما أدى إلى استشهاد الشابين جمال بواقنة ، وأدهم جبارين، وأصيب اثنان آخرون.



وكان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد ابو زينة هو الهدف من الاقتحامات، ولكن قوات الإحتلال لم تجده، و اعتقلت نجليه.

وقتل الشهيد أدهم جبارين بطلق ناري من قناص إسرائيلي خلال الاشتباكات مع جيش الاحتلال.



وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية بمدينة جنين، الإضراب الشامل، اليوم الخميس، حدادا على أرواح الشهيدين .